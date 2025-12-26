Mimoriadna udalosť. Vlak v Tatrách vyštartoval skôr, výpravca zasiahol včas

„Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) potvrdzujú, že vo štvrtok 25.12.2025 bola od 15:43 do 17:10 hod. prerušená doprava v úseku Veľký Slavkov – Pod lesom z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá sa momentálne vyšetruje. Potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zrážke, ani k zraneniam cestujúcich či personálu,“ uviedla pre portál TVNOVINY.sk hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Na uvedenej trati nie je zabezpečovací systém ETCS, ktorý by automaticky zastavil vlaky v prípade, ak by sa stretli na jednej koľaji, píše portál. Prípad vyšetrujú.
Prečo električka vyštartovala skôr, ako mala a kto pochybil, vyšetrujú. Z tohto dôvodu bola doprava v úseku pozastavená.