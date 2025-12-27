Pravda Správy Domáce VIDEO: Dopravný uzlík: Tunel Višňové vyprázdnil cestu pod Strečnom, ale zapchal výjazd z diaľnice

Otvorenie tunela Višňové výrazne odľahčilo zapchatú cestu pod Strečnom, ale vytvorilo ďalší uzol spôsobujúci kolóny. Výrazne sa to prejavilo počas piatku 26. decembra 2025, keď sa po diaľnici D1 presúvalo zvýšené množstvo áut.

27.12.2025 09:53
Autá zahltili výjazd z diaľnice D1 na cestu I/18 za tunelom Višňové
Zdroj: Polícia SR

Vodiči museli v piatok popoludní počítať so zdržaním na diaľnici D1 pri Turanoch v okrese Martin. V úseku na zjazde z D1 na cestu I/18 v smere na Ružomberok sa vytvorila z dôvodu zhustenej premávky rozsiahla kolóna. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Neuveriteľný pohľad. Cesta pod Strečnom po otvorení tunela Višňové deň pred Štedrým dňom
Cesta pod Strečnom bola roky nočnou morou pre motoristov. Ako vyzerá premávka na nej po otvorení tunela Višňové?

„Cesta je prejazdná, vozidlá sa plynulo radia,“ uviedla v piatok polícia s tým, že je na mieste a vzniknutú situáciu rieši. Polícia šoférov zároveň požiadala o trpezlivosť a ohľaduplnosť a vyzvala ich, aby nezabudli na záchranársku uličku.

Vodiči musia rátať, že podobná situácia sa môže opakovať, keď bude na diaľnici zvýšená hustota premávky. Situáciu definitívne vyrieši až dostavba zvyšných úsekov diaľnice D1, čo však ešte bude trvať roky.

Vizualizácia zámeru D1 úsek Turany - Hubová Čítajte viac Strategická diaľnica sa mení na fiasko: miliardový tender na D1 padol na pravidlách diaľničiarov. Ráž reaguje: Vrátili sme sa o dva roky dozadu
Strihanie pásky a pár slov so šéfom NDS Macháčkom o tuneli Višňové
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Slávnostné strihanie pásky, rozhovor so šéfom NDS Filipom Macháčkom.
