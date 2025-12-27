VIDEO: Dopravný uzlík: Tunel Višňové vyprázdnil cestu pod Strečnom, ale zapchal výjazd z diaľnice

Vodiči museli v piatok popoludní počítať so zdržaním na diaľnici D1 pri Turanoch v okrese Martin. V úseku na zjazde z D1 na cestu I/18 v smere na Ružomberok sa vytvorila z dôvodu zhustenej premávky rozsiahla kolóna. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Cesta je prejazdná, vozidlá sa plynulo radia,“ uviedla v piatok polícia s tým, že je na mieste a vzniknutú situáciu rieši. Polícia šoférov zároveň požiadala o trpezlivosť a ohľaduplnosť a vyzvala ich, aby nezabudli na záchranársku uličku.
Vodiči musia rátať, že podobná situácia sa môže opakovať, keď bude na diaľnici zvýšená hustota premávky. Situáciu definitívne vyrieši až dostavba zvyšných úsekov diaľnice D1, čo však ešte bude trvať roky.Čítajte viac Strategická diaľnica sa mení na fiasko: miliardový tender na D1 padol na pravidlách diaľničiarov. Ráž reaguje: Vrátili sme sa o dva roky dozadu