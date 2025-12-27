Tatranci prosia ľudí, aby oslávili príchod nového roka bez ohňostrojov, dopady na zvieratá môžu byť fatálne

Združenie spresnilo, že prudké a nečakané zvuky často vedú k panickým útekom, zraneniam a v niektorých prípadoch aj k úhynom zvierat. Ohrozené sú pritom nielen chránené druhy žijúce v Tatranskom národnom parku ako napríklad kamzíky, rysy, ale aj domáci miláčikovia ako psy či mačky. Ohrozené sú aj hospodárske zvieratá, ktoré chovajú ľudia v podtatranskom regióne. Aj napriek tomu, že na Slovensku je právna úprava, ktorá obmedzuje používanie pyrotechniky, realita je podľa združenia celkom iná. „Pravidlá počas silvestrovskej noci ľudia často ignorujú. Len preto, aby sa zabavili. Neuvedomujú si však, ako taký ohňostroj vnímajú zvieratá, pre ktoré sú takéto explózie a výbuchy absolútne neprirodzené. Výsledkom je tak chaos, strach a škody – nie radosť,“ doplnil Dzurilla.Čítajte viac Chlapca zranila explózia zábavnej pyrotechniky. Musel ísť v nemocnici pod nôž
Iniciatíva Vráťme život Tatrám poukázala súčasne na pozitívne príklady zo zahraničia. V poľskom Tatranskom národnom parku napríklad už viac ako 15 rokov funguje výzva Nie strzelaj w sylwestra. Podľa Dzurillu sa ukazuje, že ohľaduplnosť a zodpovednosť fungujú. „Ľudia sa musia naučiť, že Tatry nie sú ihriskom a miestom pre takéto experimenty. Naše veľhory si zaslúžia rovnaký rešpekt aj na slovenskej strane,“ dodal predseda združenia. Združenie súčasne ubezpečilo, že výzva Silvester bez ohňostrojov nie je zákazom radosti, ale pozvánkou k jej kultivovanejšej podobe. „Nový rok vieme privítať aj potichu, s rešpektom k prírode a životu okolo nás. Tatry nie sú kulisou – sú domovom,“ uzavrel Dzurilla.