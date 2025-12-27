Pravda Správy Domáce Trikrát a dosť je späť. Novela Trestného zákona vyšla v Zbierke zákonov

Trikrát a dosť je späť. Novela Trestného zákona vyšla v Zbierke zákonov

Za drobnú krádež sa do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť má teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorá v sobotu vyšla v Zbierke zákonov a väčšina jej ustanovení začala platiť.

27.12.2025 16:20
debata

Poslanci Národnej rady , ktorí o novele rokovali v skrátenom konaní, ju schválili 11. decembra, v utorok ju podpísal prezident Peter Pellegrini.

SR ČR ČSR Československý Štát Vznik Výročie 107. BAX Čítajte viac Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Opozícia ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta

Nová legislatíva rozšíri tiež skutkovú podstatu trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených – tzv. kajúcnikov.

Novelou sa mení aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia bude môcť exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom.

Právnici Burda a Bujňák o novele Trestného zákona
Video
Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Čo o nej hovoria právnici Eduard Burda a Vincent Bujňák? Viac... / Zdroj: ta3

V článku novely (s účinnosťou od 28. decembra 2025) sa tiež posúva dátum nadobudnutia účinnosti ustanovení zákona, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení Európskej únie na zmiernenie globálneho odlesňovania.

putá, polícia, zatknutie, zadržanie Čítajte viac 152 prokurátorov sa postavilo proti trestnej novele. Kritizujú „prílepok" o kajúcnikoch, môže mať fatálny vplyv na odhaľovanie zločinu
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Trestný zákon #novela Trestného zákona
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"