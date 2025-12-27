Trikrát a dosť je späť. Novela Trestného zákona vyšla v Zbierke zákonov

Poslanci Národnej rady , ktorí o novele rokovali v skrátenom konaní, ju schválili 11. decembra, v utorok ju podpísal prezident Peter Pellegrini.Čítajte viac Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Opozícia ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta
Nová legislatíva rozšíri tiež skutkovú podstatu trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených – tzv. kajúcnikov.
Novelou sa mení aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia bude môcť exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom.
V článku novely (s účinnosťou od 28. decembra 2025) sa tiež posúva dátum nadobudnutia účinnosti ustanovení zákona, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení Európskej únie na zmiernenie globálneho odlesňovania.Čítajte viac 152 prokurátorov sa postavilo proti trestnej novele. Kritizujú „prílepok" o kajúcnikoch, môže mať fatálny vplyv na odhaľovanie zločinu