Po ťažkej chorobe zomrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach Miroslav Hájek

Po ťažkej chorobe zomrel v piatok riaditeľ Múzea letectva v Košiciach Miroslav Hájek. Na sociálnej sieti to v sobotu potvrdilo samotné múzeum.

27.12.2025 19:56
SR história STM letectvo Messerschmitt... Foto: ,
Miroslav Hájek počas prezentácie zreštaurovaného lietadla Messerschmitt Bf-109 G-14/AS nemeckej Luftwaffe z II. sv. vojny v Slovenskom technickom múzeu - Múzeu letectva v Košiciach 18. mája 2017. Slovenské technické múzeum lietadlo získalo medzinárodnou výmenou v roku 2012 a od roku 2014 ho komplexne zrekonštruovalo.
„Po dlhej, ťažkej a vyčerpávajúcej chorobe nás navždy opustil Miroslav Hájek. Hodnotiť a pripomínať jeho odborné znalosti a schopnosti by bolo nosením dreva do lesa. Koniec koncov, presvedčili sa o nich stovky ľudí, s ktorými prišiel za desiatky rokov práce v letectve a neskôr v oblasti múzejníctva do kontaktu. Ako jeho kolegovia a podriadení si ale chceme v prvom rade pripomenúť veľkého človeka s charakterom rodeného lídra, ktorý však nemal snahu sa nad nikoho vyvyšovať. Vždy rád poradil a s obľubou sa zapájal do neformálnych rozhovorov, do ktorých svojím nezameniteľným hlbokým hlasom vnášal osobitý šarm, nadhľad a láskavý humor,“ uviedlo múzeum.

Dodáva, že hoci Hájekovi v posledných mesiacoch ubúdalo síl, stále venoval svoju energiu a čas svojmu milovanému múzeu, ktoré vyše 20 rokov viedol a výrazne ho formoval. „Po našom riaditeľovi tak ostáva hlboká a nezmazateľná stopa. Je nám veľmi ľúto, že nemohla byť predsa len o niečo dlhšia. V myšlienkach sme s jeho najbližšími, ktorým želáme veľa síl,“ podotklo múzeum.

V krátkom životopise na stránke SIAF (Slovak international air fest) sa uvádza, že Hájek bol absolventom Vojenskej vysokej leteckej školy v Košiciach. Pracoval ako odborný inžinier Leteckého útvaru pre lietadlové systémy a prúdové motory, bol tiež hlavným inžinierom Výcvikovej letky a Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach a tiež akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Okrem toho pôsobil aj ako technik údržby B1 piestových a prúdových lietadiel. Vo vojenskom a civilnom letectve strávil takmer 30 rokov.

