Letisko Sliač by mohlo byť pripravené pre stíhačky F-16 už koncom budúceho roka

Informoval, že pod gesciou rezortu obrany aktuálne prebieha niekoľko investičných akcií naraz, ktorých cieľom je modernizácia nielen viditeľných častí, ako sú napríklad vojenské nemocnice, ale ide aj o rozsiahle zmeny, ktoré predstavuje napríklad nová letecký základňa 81. krídla na Sliači, kde prebieha masívna rekonštrukcia. Minister podotkol, že ak ide o rekonštrukciu letiska, tak vo všetkých projektoch sa pristúpilo k reštrukturalizácii a k úsporám.
„Samotná modernizácia letiska Sliač bola predpokladaná v rámci Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie na úrovni 65 miliónov eur v rozsahu 36 mesiacov. Nám sa do toho podarilo vstúpiť,“ pripomenul Kaliňák s tým, že opoziční politici vtedy tvrdili, že sa to v žiadnom prípade nepodarí. „Nam sa podarila urobiť súťaž nie za 65 miliónov eur ale za 49 miliónov eur a nie za 36 mesiacov ale za 18 mesiacov. To znamená, že by sme mohli mať letisko Sliač pripravené na postupné nasťahovanie koncom budúceho roka, čo zrýchli aj náš presun stíhacieho letectva na domovskú základňu na Sliači,“ doplnil minister Kaliňák s tým, že kompletnou zmenou prechádza aj vojenské letisko v Kuchyni, ktoré dočasne muselo udomácniť stíhacie letectvo.
Slovensko má aktuálne už desať zo 14 stíhačiek F-16. Minister informoval, že v priebehu roka 2026 sa bude postupne prechádzať na vlastnú ochranu vzdušného priestoru. „Zároveň budujeme komplet novú základňu protivzdušnej ochrany a sídlo tejto brigády aj jednotlivé muničné sklady a ďalšie pracoviská," informoval minister s tým, že celkovo je 91 objektov, ktoré je potrebné vo veľmi krátkom čase dostavať, aby SR bola schopná v priebehu budúceho roka prijať prvú batériu protivzdušnej obrany zo série šiestich, ktoré sa objednali minulý rok.