Majerský: KDH štyrikrát mohlo byť vo vláde s Ficom, a nebolo ani raz. A zopakoval nie Smeru

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) štyrikrát mohlo byť vo vláde s Ficom, a nebolo ani raz. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to uviedol predseda KDH Milan Majerský.

28.12.2025 13:12
Šéf KDH Milan Majerský
Dodal, že predseda strany Smer a štvornásobný predseda vlády Fico ho (Majerského) ani raz nepresvedčil o tom, že je dobrý premiér. „So Smerom do vlády nevstúpime," deklaroval šéf kresťanských demokratov. Politika súčasnej vládnej koalície je podľa jeho slov poznačená kauzami, koalíciu kritizoval a hovoril o zlepenci.

Predseda KDH Milan Majerský v relácii Ide o pravdu obhajoval rozhodnutie svojho hnutia hlasovať za novelu ústavy, ktorú predložila Ficova vláda. Podľa neho väčšina pozmeňujúcich návrhov vychádzala práve z dielne KDH a cieľom hnutia je „vymeniť neschopnú vládu Roberta Fica“. Majerský odmietol obvinenia z kolaborácie so Smerom.

KDH podľa slov jeho predsedu, na rozdiel od iných opozičných strán, nevylučuje spoluprácu s Hnutím Slovensko a jeho predsedom Igorom Matovičom. Majerský je toho názoru, že opozícia by mala byť jednotná. „Politické strany by mali spolupracovať a nie vylučovať," vyjadril sa. Priznal ale, že sú veci, ktoré kresťanských demokratov a ostatné opozičné strany rozdeľujú. Pozitívne sa však vyjadril na margo potenciálnej budúcej spolupráce s hnutím Progresívne Slovensko a stranou Sloboda a Solidarita, a tiež Hnutím Slovensko aj mimoparlamentnými Demokratmi. „Určite áno," povedal. „Keď chcete vybudovať diaľnicu, nepýtate sa, či s PS, alebo nie," uviedol. Akcentoval ale, že bez ohľadu na to, či budú v nejakej vláde, a v akej vláde, budú strážiť konzervatívne hodnoty.

Majerský sa dotkol aj témy budúcoročných volieb do orgánov samospráv. Avizoval troch vážnych kandidátov na posty predsedov samosprávnych krajov. V tomto smere spomenul svoju opätovnú kandidatúru v Prešovskom kraji, kde je v súčasnosti županom. Rovnako spomenul aj kandidatúru Igora Janckulíka v Žilinskom kraji a Lucie Gurbáľovej v Košickom kraji. Janckulík je v súčasnosti poslancom parlamentu za KDH, Gurbáľová je viceprimátorka mesta Košice. Komunálna politika je podľa Majerského veľmi dôležitá a je základom pre parlamentnú politiku. „Ak uspejeme v komunálnych voľbách, urobíme dobrý základ pre dobré čísla v parlamentných voľbách o rok," uviedol (parlamentné voľby by sa mali konať na jeseň v roku 2027 – pozn. SITA).

