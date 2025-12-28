Pravda Správy Domáce V rozpore s Ústavou. Musíme pripraviť novú úpravu zákona o mimovládkach, avizuje Gašpar

V rozpore s Ústavou. Musíme pripraviť novú úpravu zákona o mimovládkach, avizuje Gašpar

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) očakáva, že budú musieť pripraviť novú úpravu zákona o mimovládkach. Uviedol to v spravodajskej televízii TA3, v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Ústavného súdu o predmetnom zákone.

28.12.2025 14:44
SR NRSR 43. schôdza zasadnutie BAX Foto: ,
Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar (Smer) sa usmieva počas 43. schôdze parlamentu vo štvrtok 11. decembra 2025.
debata (1)

ÚS SR totiž nedávno konštatoval nesúlad novely zákona o mimovládnych organizáciách s viacerými ústavnými právami podľa Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd konštatoval, že zverejňovanie údajov o prispievateľoch a výške ich príspevkov pre mimovládky neprimerane zasahuje do ich práva na súkromie. Nie je to podľa neho nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov, ktorými sú transparentnosť a boj proti trestnej činnosti.

V Bratislave sa konal protestný pochod proti rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov
Video
V Bratislave sa v utorok koná protestný pochod proti rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Organizujú ho mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a Via Iuris. Čítajte viac... / Zdroj: TASR

„Okrem toho je napadnutá právna úprava s ohľadom na deklarovaný cieľ a neistú identifikovateľnosť prispievateľov vnútorne rozporuplná, a preto nevhodná. Napokon má potenciál zasahovať aj do mena a osobnej cti fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb,“ uviedli z ústavného súdu. Zaradenie mimovládok medzi povinné osoby podľa zákona o slobode informácií podľa ÚS SR bez dostatočného dôvodu prenáša povinnosti typické pre verejnoprávne subjekty na mimovládne organizácie, ktoré takýto charakter nemajú, a dôsledkom je neprimeraná administratívna záťaž. Gašpar sa vyjadril, že sa najprv musia oboznámiť s výhradami ÚS SR. „Uvidíme akú úpravu budeme musieť prijať," dodal. Akcentoval, že cieľom zákona malo byť ztransparentnenie fungovania mimovládok. „Mam pocit, že hovoríme o nejakom politickom aktivizme trochu," myslí si o rozhodnutí ústavného súdu.

SR NRSR 43. schôdza zasadnutie BAX Čítajte viac Kajúcnikov treba ešte viac „prekopať“, mieni Gašpar. Na tomto moja kauza nestojí

Avizoval tiež, že koalícia sa v budúcom roku bude musieť vysporiadať s ďalšou časťou konsolidácie. Spomenul aj európske otázky. „Môžu nás čakať nečakané výzvy," nazdáva sa Gašpar. Európska únia sa podľa neho môže rozpadnúť i sama, ak bude pokračovať v niektorých oblastiach v politike, akú vedie. Podpredseda slovenského parlamentu ale zdôraznil, že stále vidí výhody v tom, aby SR bola súčasťou väčšieho zoskupenia.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #mimovládne organizácie #Tibor Gašpar
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"