Sneh, mráz a vietor. Na Silvestra a Nový rok bude poriadna zima

Najvyššia denná teplota bude –3 až 2 stupne Celzia, v Banskobystrickom kraji a na západe miestami do 5 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo –5 stupňov Celzia.
Fúkať bude prevažne slabý, v južnej polovici západného Slovenska, na Honte a hornom Spiši väčšinou západný až severozápadný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h) a nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor – spočiatku miestami až víchrica.
Spadne do jedného milimetra zrážok alebo do jedného centimetra snehu.
Tam, kde nenasneží nasledujúcu noc, by sa tak malo stať na Silvestra, píše portál imeteo.sk. Prvé snehové zrážky sa očakávajú večer v Žilinskom a neskôr aj v Trenčianskom kraji.
„Po 02:00 ráno začne sneženie na našom území naberať na sile a rozšíri sa do takmer celej severnej polovice Slovenska. Na krajnom severe by malo byť sneženie najintenzívnejšie a tu by mohlo za hodinu napadnúť od 1 do 2 cm snehu,“ uviedli meteorológovia. V utorok ráno môže slabo snežiť aj na juhu Slovenska, vrátane Podunajskej nížiny a Bratislavy.
„Snehová pokrývka sa tam však nevytvorí,“ informuje meteoportál.
Výraznejšie sneženie príde na Silvestra a na Nový rok by malo byť pod snehom celé naše územie.
Na horách miestami stále platia výstrahy pred víchricou
Najmä na severnom a strednom Slovensku platia miestami výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. V niektorých okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja môže vietor vo vyšších polohách dosiahnuť nárazovú rýchlosť až 135 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.Čítajte viac Orkán bičuje Tatry a komplikuje dopravu i prevádzku lanoviek. Na Chopku bola mohutná víchrica a na Lomničáku mínus 17,5 stupňa
Výstrahy pred víchricou platia predbežne do 13.00 h vo väčšine Žilinského kraja, rovnako v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil SHMÚ.
Cesty sú zjazdné, miestami sa vyskytuje poľadovica a zľadovatený sneh
Cesty na Slovensku sú zjazdné. Na horskom priechode Vrchslatina treba počítať s poľadovicou. Na cestách druhej a tretej triedy v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa môže na vozovke vyskytovať zľadovatený sneh. Pozor treba dať aj na nárazový vietor v lokalite Čertovica. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC).
Naďalej tiež varuje aj pred padajúcimi skalami na horskom priechode Donovaly I/59 od 28. po 29. kilometer a na horskom priechode Šturec od šiesteho do 13. kilometra.
Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy na území SR sú zjazdné. V hornatejších oblastiach, najmä na severe územia Slovenska, je povrch vozovky miestami pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu hrúbky jedného centimetra. Rovnako zjazdné sú horské priechody (HP). „Na HP Oravská Lesná, Huty a Podspády je na povrchu vozovky miestami čerstvý až kašovitý sneh hrúbky jedného centimetra,“ dodala SSC.
Vo Vysokých a Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Vo Vysokých a Západných Tatrách platí v pondelok vo výške nad 1800 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„Vo vysokých polohách Vysokých a Západných Tatier pribudlo do 15 centimetrov nového snehu. Ten padal v kombinácii s veľmi silným vetrom. Vietor vytváral dosky a vankúše. Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sa pod doskami nachádza starý sneh. Tieto dve vrstvy sa vzhľadom na nízke teploty nemohli dobre previazať,“ uviedlo SLP.
Doplnilo, že v Nízkych Tatrách je vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo, pričom v poslednej perióde sneženia pribudlo do piatich centimetrov nového snehu. „Lokálne sa môžu vytvoriť snehové dosky malej hrúbky. Vzhľadom na malé množstvo nového snehu môžu spôsobiť hlavne strhnutie a pád,“ dodalo SLP.
V poľských Tatrách vyhlásili druhý stupeň lavínového nebezpečenstva
V poľských Tatrách platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Poľskí horskí záchranári z TOPR ho v nedeľu zvýšili pre sneženie a silný vietor, ktoré zhoršili stabilitu snehovej pokrývky. Vietor vytvára snehové dosky najmä pod skalami či v žľaboch, kde sa nový sneh ukladá na tvrdej vrstve staršieho podkladu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Druhý stupeň znamená, že sneh je zväčša pevne spojený, no na niektorých strmých svahoch má len miernu stabilitu. Lavínu môže spôsobiť veľké dodatočné zaťaženie, samovoľné zosuny väčších lavín sú však nepravdepodobné. Na Kasprowom vrchu nad Zakopaným panuje mráz okolo mínus 12 stupňov Celzia, rýchlosť vietra v nárazoch dosahuje 50 kilometrov za hodinu a pocitová teplota je mínus 22 stupňov.
Turisti by mali počítať so šmykľavými chodníkmi, zlou viditeľnosťou a silným vetrom. Pohyb vo vyšších polohách Tatier si podľa TOPR vyžaduje skúsenosti a zimný výstroj vrátane lavínového vybavenia a schopnosti vyhodnotiť lokálne lavínové riziko a správne zvoliť trasu.