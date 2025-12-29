Pravda Správy Domáce Sneh, mráz a vietor. Na Silvestra a Nový rok bude poriadna zima

Sneh, mráz a vietor. Na Silvestra a Nový rok bude poriadna zima

Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno a najmä v severnej polovici územia popoludní postupné pribúdanie oblačnosti a ojedinele aj sneženie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

29.12.2025 09:00
debata
Počasie na týždeň: Konečne pravá zima. Aj nasneží
Video
Mrazivé noci, studené dni. Vyššie teploty možno očakávať až koncom týždňa.

Najvyššia denná teplota bude –3 až 2 stupne Celzia, v Banskobystrickom kraji a na západe miestami do 5 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo –5 stupňov Celzia.

Fúkať bude prevažne slabý, v južnej polovici západného Slovenska, na Honte a hornom Spiši väčšinou západný až severozápadný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h) a nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor – spočiatku miestami až víchrica.

Spadne do jedného milimetra zrážok alebo do jedného centimetra snehu.

V Tatranskej Lomnici sa lyžuje
Video
Tatranská Lomnica, 25. decembra 2025

Tam, kde nenasneží nasledujúcu noc, by sa tak malo stať na Silvestra, píše portál imeteo.sk. Prvé snehové zrážky sa očakávajú večer v Žilinskom a neskôr aj v Trenčianskom kraji.

„Po 02:00 ráno začne sneženie na našom území naberať na sile a rozšíri sa do takmer celej severnej polovice Slovenska. Na krajnom severe by malo byť sneženie najintenzívnejšie a tu by mohlo za hodinu napadnúť od 1 do 2 cm snehu,“ uviedli meteorológovia. V utorok ráno môže slabo snežiť aj na juhu Slovenska, vrátane Podunajskej nížiny a Bratislavy.

„Snehová pokrývka sa tam však nevytvorí,“ informuje meteoportál.

Výraznejšie sneženie príde na Silvestra a na Nový rok by malo byť pod snehom celé naše územie.

Na horách miestami stále platia výstrahy pred víchricou

Najmä na severnom a strednom Slovensku platia miestami výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. V niektorých okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja môže vietor vo vyšších polohách dosiahnuť nárazovú rýchlosť až 135 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

SR Chopok meteorologická stanica ZAX Čítajte viac Orkán bičuje Tatry a komplikuje dopravu i prevádzku lanoviek. Na Chopku bola mohutná víchrica a na Lomničáku mínus 17,5 stupňa

Výstrahy pred víchricou platia predbežne do 13.00 h vo väčšine Žilinského kraja, rovnako v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil SHMÚ.

Cesty sú zjazdné, miestami sa vyskytuje poľadovica a zľadovatený sneh

Cesty na Slovensku sú zjazdné. Na horskom priechode Vrchslatina treba počítať s poľadovicou. Na cestách druhej a tretej triedy v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa môže na vozovke vyskytovať zľadovatený sneh. Pozor treba dať aj na nárazový vietor v lokalite Čertovica. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC).

Naďalej tiež varuje aj pred padajúcimi skalami na horskom priechode Donovaly I/59 od 28. po 29. kilometer a na horskom priechode Šturec od šiesteho do 13. kilometra.

Patrí k tomu najkrajšiemu, čo na Slovensku máme. Zábery na takúto nádheru sú našou pýchou
Video
Malinô Brdo vo Veľkej Fatre ponúka pokojné horské prostredie s výhľadmi na okolitú krajinu. Sedlo pod Vtáčnikom je dostupné nenáročnou trasou, ktorá vedie cez lesy aj lúčne úseky. V zime tu panuje tichá atmosféra a okolité svahy bývajú pokryté snehom. V sedle sa otvára pekný pohľad na masív Vtáčnika aj na vrcholy Veľkej Fatry. Toto miesto je ideálne na krátku prechádzku, oddych a nerušené chvíle v prírode. Nášmu mReportérovi Mirovi sa podarilo zachytiť tieto nádherné zábery. / Zdroj: mReportér: Miroslav Urban

Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy na území SR sú zjazdné. V hornatejších oblastiach, najmä na severe územia Slovenska, je povrch vozovky miestami pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu hrúbky jedného centimetra. Rovnako zjazdné sú horské priechody (HP). „Na HP Oravská Lesná, Huty a Podspády je na povrchu vozovky miestami čerstvý až kašovitý sneh hrúbky jedného centimetra,“ dodala SSC.

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí v pondelok vo výške nad 1800 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

„Vo vysokých polohách Vysokých a Západných Tatier pribudlo do 15 centimetrov nového snehu. Ten padal v kombinácii s veľmi silným vetrom. Vietor vytváral dosky a vankúše. Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sa pod doskami nachádza starý sneh. Tieto dve vrstvy sa vzhľadom na nízke teploty nemohli dobre previazať,“ uviedlo SLP.

Doplnilo, že v Nízkych Tatrách je vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo, pričom v poslednej perióde sneženia pribudlo do piatich centimetrov nového snehu. „Lokálne sa môžu vytvoriť snehové dosky malej hrúbky. Vzhľadom na malé množstvo nového snehu môžu spôsobiť hlavne strhnutie a pád,“ dodalo SLP.

V poľských Tatrách vyhlásili druhý stupeň lavínového nebezpečenstva

V poľských Tatrách platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Poľskí horskí záchranári z TOPR ho v nedeľu zvýšili pre sneženie a silný vietor, ktoré zhoršili stabilitu snehovej pokrývky. Vietor vytvára snehové dosky najmä pod skalami či v žľaboch, kde sa nový sneh ukladá na tvrdej vrstve staršieho podkladu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.

Druhý stupeň znamená, že sneh je zväčša pevne spojený, no na niektorých strmých svahoch má len miernu stabilitu. Lavínu môže spôsobiť veľké dodatočné zaťaženie, samovoľné zosuny väčších lavín sú však nepravdepodobné. Na Kasprowom vrchu nad Zakopaným panuje mráz okolo mínus 12 stupňov Celzia, rýchlosť vietra v nárazoch dosahuje 50 kilometrov za hodinu a pocitová teplota je mínus 22 stupňov.

Turisti by mali počítať so šmykľavými chodníkmi, zlou viditeľnosťou a silným vetrom. Pohyb vo vyšších polohách Tatier si podľa TOPR vyžaduje skúsenosti a zimný výstroj vrátane lavínového vybavenia a schopnosti vyhodnotiť lokálne lavínové riziko a správne zvoliť trasu.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #počasie #SHMÚ
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"