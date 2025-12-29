Kaliňák: Pre povodeň musia na vojenskom letisku Sliač zbúrať deväť budov

Podľa ministra rezort obrany zvážil alternatívy pre umiestnenie lietadiel aj na iných vojenských letiskách. „Ukázalo sa, že zázemie 81. krídla Sliač, vlastne všetci technici a celé zázemie, ktoré tvorí drvivú väčšinu všetkých zamestnancov, ktorí robia službu pre 24 pilotov stíhačiek, je viazané k regiónu Sliač a Zvolen, to znamená, že by sme mohli výrazne ohroziť dostatočný počet vzdelaných a vycvičených ľudí,“ uviedol Kaliňák.Čítajte viac Kaliňák pre Pravdu: Mnohomiliardová zmluva na muníciu bude ťahúňom ekonomiky. Na východe budeme vyrábať Tatry pre Indonéziu
Ako podotkol, Sliač má v porovnaní s letiskom Kuchyňa vo všeobecnosti horšie poveternostné podmienky. Kuchyňa tak bude v budúcnosti pôsobiť pre slovenské stíhačky ako záložné letisko.