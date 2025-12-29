Pravda Správy Domáce Kaliňák: Pre povodeň musia na vojenskom letisku Sliač zbúrať deväť budov

Pre povodeň z konca novembra musia na vojenskom letisku Sliač zbúrať deväť budov. Termín ukončenia rekonštrukcie letiska, približne koniec roka 2026, by však mal zostať nezmenený. Na letisku majú byť trvalo umiestnené stíhačky F-16. Aktuálne zostávajú v Kuchyni v okrese Malacky. V koncoročnom rozhovore to pre TASR uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer).

29.12.2025 09:09
debata (7)
Kaliňák o aktuálnych otázkach aj parlamentnej potýčke
Video
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) o aktuálnych politických otázkach, 14. 12. 2025. / Zdroj: ta3

Podľa ministra rezort obrany zvážil alternatívy pre umiestnenie lietadiel aj na iných vojenských letiskách. „Ukázalo sa, že zázemie 81. krídla Sliač, vlastne všetci technici a celé zázemie, ktoré tvorí drvivú väčšinu všetkých zamestnancov, ktorí robia službu pre 24 pilotov stíhačiek, je viazané k regiónu Sliač a Zvolen, to znamená, že by sme mohli výrazne ohroziť dostatočný počet vzdelaných a vycvičených ľudí,“ uviedol Kaliňák.

Ako podotkol, Sliač má v porovnaní s letiskom Kuchyňa vo všeobecnosti horšie poveternostné podmienky. Kuchyňa tak bude v budúcnosti pôsobiť pre slovenské stíhačky ako záložné letisko.

Potopa na Sliači
Video
Archívne video. Silný dážď a topiaci sa sneh spôsobili lokálne záplavy na viacerých miestach Slovenska. Postihlo to aj Sliač. / Zdroj: Eva Štenclová
