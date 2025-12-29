Gröhling: Bittó Cigániková sa musí vysporiadať s mojím rozhodnutím okolo Sulíka

„Víziu nového príbehu strany som prezentoval, keď som kandidoval za predsedu strany. Stotožnili sa s tým aj členovia, a preto som bol do funkcie zvolený. Odvtedy realizujeme jednotlivé kroky a sám cítim z členskej základne silnú podporu. Som rád, že SaS sa stáva takou stranou, ktorá spája umiernených konzervatívcov aj umiernených liberálov, a že sa pozerá na obidve slová v našom názve – na slobodu aj na solidaritu,“ skonštatoval Gröhling.
Zároveň poukázal na to, že SaS začala v prieskumoch preferencií rásť. Vyzdvihol to. „Pozitívne je aj to, že ja ako predseda strany som medzi tými prvými tromi najdôveryhodnejšími lídrami," doplnil.
Vyjadril sa aj k otázkam TASR o spolupráci s poslankyňou Národnej rady SR Bittó Cigánikovou, ktorá sa tento rok k nemu niekoľkokrát kriticky vyjadrila. Deklaroval, že zostáva súčasťou strany. Musí sa však podľa neho vyrovnať s jeho rozhodnutím, že pokiaľ bude predsedom SaS, Sulík nebude na kandidátke. „Toto rozhodnutie je nemenné. Vnímam, že ona s tým nesúhlasí, ale bude sa musieť nejako rozhodnúť, či sa s tým stotožní a bude chcieť byť súčasťou tímu, alebo urobí nejaké iné rozhodnutie," dodal.