Gröhling: Bittó Cigániková sa musí vysporiadať s mojím rozhodnutím okolo Sulíka

Líder opozičnej SaS Branislav Gröhling cíti podporu od členov strany, ktorí sú stotožnení s jeho víziou. Upozorňuje na to, že ju prezentoval v rámci svojej kandidatúry do čela SaS a zvolili ho. Deklaroval, že súčasťou strany je naďalej aj Jana Bittó Cigániková, ktorá niekoľkokrát tlmočila voči nemu výhrady. Politička sa však podľa neho musí sama vyrovnať s jeho postojom k bývalému predsedovi strany Richardovi Sulíkovi. Vyplýva to z vyjadrenia Gröhlinga v koncoročnom rozhovore pre TASR.

29.12.2025 09:59
„Víziu nového príbehu strany som prezentoval, keď som kandidoval za predsedu strany. Stotožnili sa s tým aj členovia, a preto som bol do funkcie zvolený. Odvtedy realizujeme jednotlivé kroky a sám cítim z členskej základne silnú podporu. Som rád, že SaS sa stáva takou stranou, ktorá spája umiernených konzervatívcov aj umiernených liberálov, a že sa pozerá na obidve slová v našom názve – na slobodu aj na solidaritu,“ skonštatoval Gröhling.

Zároveň poukázal na to, že SaS začala v prieskumoch preferencií rásť. Vyzdvihol to. „Pozitívne je aj to, že ja ako predseda strany som medzi tými prvými tromi najdôveryhodnejšími lídrami,“ doplnil.

Vyjadril sa aj k otázkam TASR o spolupráci s poslankyňou Národnej rady SR Bittó Cigánikovou, ktorá sa tento rok k nemu niekoľkokrát kriticky vyjadrila. Deklaroval, že zostáva súčasťou strany. Musí sa však podľa neho vyrovnať s jeho rozhodnutím, že pokiaľ bude predsedom SaS, Sulík nebude na kandidátke. „Toto rozhodnutie je nemenné. Vnímam, že ona s tým nesúhlasí, ale bude sa musieť nejako rozhodnúť, či sa s tým stotožní a bude chcieť byť súčasťou tímu, alebo urobí nejaké iné rozhodnutie,“ dodal.

