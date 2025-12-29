Pravda Správy Domáce Žilinka sa v prípade trestnej novely obráti na Ústavný súd SR

Žilinka sa v prípade trestnej novely obráti na Ústavný súd SR

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v prípade novely Trestného zákona obráti na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov. Informoval o tom na sociálnej sieti.

29.12.2025 13:00
debata (4)
Právnici Burda a Bujňák o novele Trestného zákona
Video
Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Čo o nej hovoria právnici Eduard Burda a Vincent Bujňák? / Zdroj: ta3

Poslanci Národnej rady SR schválili 11. decembra novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Do novej legislatívy pribudli v druhom čítaní ďalšie zmeny. Rozšíri sa napríklad skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených – tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

SR ČR ČSR Československý Štát Vznik Výročie 107. BAX Čítajte viac Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Opozícia ostro kritizuje rozhodnutie prezidenta
Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona
Video
Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Tvrdí, že za znenie novely a za toto rozhodnutie nesie plnú zodpovednosť vláda, ktorá s takýmto návrhom súhlasila, a parlamentná väčšina, ktorá ho schválila. / Zdroj: FB Petra Pellegriniho

Správu aktualizujeme.

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maroš Žilinka
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"