V novom tuneli Višňové sa motoristi už fotografovali a nakrúcali. Venujte sa riadeniu, vyzývajú diaľničiari

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyzýva motoristov, aby sa počas zvýšených dopravných intenzít medzi sviatkami a po sviatkoch stopercentne venovali vedeniu vozidla. Dvojnásobne to platí na novootvorených úsekoch.
Foto: TASR, Daniel Stehlík
Na snímke ľudia vstupujú do tunela Višňové počas podujatia Deň otvoreného tunela Višňové, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v nedeľu 21. decembra 2025 pri obci Višňové v okrese Žilina.
„V tuneli Višňové už boli dokonca zaznamenané prípady, keď sa nezodpovední motoristi venovali fotografovaniu a natáčaniu tunela,“ informovali v pondelok z mediálnej komunikácie NDS.
Video
Po viac ako dvoch desaťročiach čakania sa ľudia mohli na vlastné oči presvedčiť, ako vyzerá tunel Višňové zvnútra.
Diaľničiari opäť pripomínajú motoristom, aby najmä v týchto týždňoch jazdili zodpovedne a s maximálnou opatrnosťou. Venovali sa plnohodnotne vedeniu vozidla, nerozptyľovali sa mobilným telefónom či natáčaním okolia.
Podľa NDS si v prvých minútach nového roka všetci želáme šťastie a zdravie, preto nemá zmysel v posledných dňoch roka zbytočne šťastie pokúšať a riskovať zdravie seba či iných.
Video
Otvorenie tunela Višňové výrazne odľahčilo zapchatú cestu pod Strečnom, ale vytvorilo ďalší uzol spôsobujúci kolóny. V piatok 23. 12. 2025 ním bol zjazd z D1, ktorá sa v tomto mieste končí a zjazd ústi do cesty I/18. / Zdroj: Polícia SR
„Vianočné sviatky patria každoročne medzi najnáročnejšie obdobie na slovenských cestách. Plynulosť dopravy nekomplikujú len zvýšené dopravné intenzity a zhoršené poveternostné podmienky,“ dodávajú z mediálnej komunikácie NDS. Zároveň sú na cestách aj motoristi, ktorí využívajú svoje autá zriedkavo, zvyčajne len počas sviatkov.
Video
Cesta pod Strečnom bola roky nočnou morou pre motoristov. Ako vyzerala premávka na nej po otvorení tunela Višňové?