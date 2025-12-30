Zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov nie sú technicky náročné, tvrdí Šutaj Eštok

„Už dnes samotný ÚOO má pomerne veľkú bázu úradníkov, má štedrý rozpočet, ktorý bol do značnej miery postavený na podpore rôznych mimovládnych organizácií, takže tie peniaze sa možno teraz využijú na rozumnejšiu agendu, ako je napríklad ochrana obetí trestných činov,“ vyhlásil.
Šutaj Eštok v rozhovore uviedol, že menovanie dočasného vedenia nového úradu je v kompetencii predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas). Doplnil, že to je jeho rozhodnutie a o nominácii s ním nekomunikoval.Čítajte viac Žilinka považuje rozhodnutie ÚS SR k zákonu o ÚOO za mimoriadne významné
Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválil v decembri parlament napriek Pellegriniho vetu. Po prelomení veta prezident upozornil, že sa pri svojom rozhodnutí neriadi želaniami či očakávaniami koalície ani opozície. Vrátenie zákona odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie.
Ústavný súd SR 17. decembra pozastavil účinnosť zákona. Návrh skupiny opozičných poslancov prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom EÚ, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní.