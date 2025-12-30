Pravda Správy Domáce Zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov nie sú technicky náročné, tvrdí Šutaj Eštok

Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a založenie nástupníckej organizácie so sebou neprinášajú technicky náročné zmeny. ÚOO má svoj aparát, ktorý prejde pod nový úrad. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré pre TASR v koncoročnom rozhovore uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

30.12.2025 09:30
Pellegrini sa pod zrušenie ÚOO nepodpíše, parlament prirovnal ku gladiátorskej aréne
Video
Prezident Peter Pellegrini ani po prelomení veta zákon o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov nepodpíše. Kritizoval dianie v parlamente, ktorý prirovnal ku gladiátorskej aréne. / Zdroj: FB Petra Pellegriniho

„Už dnes samotný ÚOO má pomerne veľkú bázu úradníkov, má štedrý rozpočet, ktorý bol do značnej miery postavený na podpore rôznych mimovládnych organizácií, takže tie peniaze sa možno teraz využijú na rozumnejšiu agendu, ako je napríklad ochrana obetí trestných činov,“ vyhlásil.

Šutaj Eštok v rozhovore uviedol, že menovanie dočasného vedenia nového úradu je v kompetencii predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho (Hlas). Doplnil, že to je jeho rozhodnutie a o nominácii s ním nekomunikoval.

Maroš Žilinka Čítajte viac Žilinka považuje rozhodnutie ÚS SR k zákonu o ÚOO za mimoriadne významné

Zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý mal od 1. januára nahradiť doterajší ÚOO, schválil v decembri parlament napriek Pellegriniho vetu. Po prelomení veta prezident upozornil, že sa pri svojom rozhodnutí neriadi želaniami či očakávaniami koalície ani opozície. Vrátenie zákona odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie.

Ústavný súd SR 17. decembra pozastavil účinnosť zákona. Návrh skupiny opozičných poslancov prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozícia v podaní namietala možný nesúlad zákona s Ústavou SR aj právom EÚ, ale tiež proces jeho prijatia v skrátenom legislatívnom konaní.

