Dorazil prvý väčší sneh tejto zimy, pokryl celé Slovensko. V Bratislave vytiahli sánky

Nočné hodiny priniesli bielu pokrývku prakticky na celé naše územie, uvádza portál iMeteo. Podľa portálu sa snehové zrážky začali šíriť zo severu. „Už v nočných hodinách k nám studený front z Poľska priniesol prvú vlnu sneženia na sever, ktorá postupovala ďalej na juh,“ informuje iMeteo.
Sneženie zasiahlo viaceré regióny Slovenska. Snežilo v okolí Bratislavy a na Záhorí, ako aj v okolí Košíc. Rozsnežilo sa aj v Žiline či Poprade, uvádza portál. Najviac snehu napadlo podľa dostupných informácií na severe krajiny, no biela pokrývka sa objavila aj v ďalších častiach Slovenska.
„Biela pokrývka však v priebehu noci zanechala svoje stopy takmer na celom našom území – od Oravy až po Nové Zámky, od Bratislavu až po Michalovce,“ dodáva iMeteo. V súvislosti so snežením nastupujú do akcie cestári, keďže zvýšenú pozornosť si vyžadujú najmä ranné presuny po sviatkoch.
Aj malé množstvo snehu však potešilo najmä deti. V Bratislave sa aj pri minimálnej snehovej pokrývke vybrali na Kolibu, kde využili zimné počasie na sánkovanie.
Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť vodičov v Bratislave
Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť vodičov v Bratislave pre nočné sneženie a poveternostné podmienky. Informovala o tom na sociálnej sieti. Upozornila aj na dodržiavanie predpísaného osvetlenia na autách.
„Bratislavskí dopravní policajti v súvislosti s nočným snežením apelujú na vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii súvisiacej s poveternostnými podmienkami a zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť v cestnej premávke,“ priblížila polícia.
Zároveň upozornila na nutnosť dodržiavania používania predpísaného osvetlenia na motorových vozidlách. „Je potrebné, aby vodiči používali stretávacie svetlá a mali očistené svetlomety,“ dodala.