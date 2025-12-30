Ďalšie tri nové F-16 sú už doma. Slovensko má už desať moderných stíhačiek

Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli v utorok tri ďalšie nové stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR.
Pilot F-16 Eduardo Castaneda: Je to pre mňa česť priviezť stíhačky z USA sem na Slovensko
Video
Flotila slovenských stíhačiek F-16 Block 70 sa rozšírila o ďalšie dva kusy, ktoré pristáli v stredu krátko popoludní na Leteckej základni v Kuchyni. Stoje prileteli na Záhorie vo dvoch etapách s medzipristátím v Španielsku. Spolu s poslednými dvoma prírastkami má Slovensko už päť zo 14 kusov nadzvukových lietadiel od amerického výrobcu Lockheed Martin, ktoré si zakontrahovalo ešte v roku 2018.
Pôvodne mali pristáť už 18. decembra, no ich prílet bol preložený pre nepriaznivé poveternostné podmienky. Celkovo má Slovensko v súčasnosti už k dispozícii desať z celkovo objednaných 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby.
Vzdušný priestor SR naďalej chránia Poliaci, Maďari a Česi. Slovensko by mohlo prebrať ochranu vzdušného priestoru v polovici budúceho roka. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v utorok povedal, že by bol rád, keby k tomu došlo do konca leta 2026.
Video
Flotila slovenských stíhačiek F-16 Block 70 sa rozšírila o ďalšie dva kusy, ktoré pristáli vo februári 2025 na Leteckej základni v Kuchyni. / Zdroj: TV Pravda, Robert Hüttner
Slovensko koncom roka 2018 uzavrelo kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka. Americká zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin nedávno oznámila, že dokončila výrobu všetkých stíhačiek typu F-16 Block 70 pre Slovensko a Bulharsko.