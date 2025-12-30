Kuchynská linka za 24-tisíc a kávovar za štyritisíc? Kaliňák obhajuje nákupy: Z Kukurice nebude podnikateľské baroko

Na luxusné interiérové zariadenie budovy známej ako Kukurica, ktoré má vyjsť na 8,5 milióna eur, upozornil v pondelok portál Aktuality. Napríklad, každá z 22 kuchynských liniek bude stáť viac ako 10-tisíc eur, avšak bez drezu, spotrebičov a batérií. Mikrovlnné rúry budú v hodnote vyše 700 eur a kávovary vyjdú na 800 eur za kus. Ministerstvo obrany plánuje spotrebiče nakúpiť od značky Miele.
Z nábytku sú zaujímavé aj ceny za trojmetrové lavice na sedenie, pričom jeden kus má vyjsť na viac ako štyritisíc eur. Nízka sa nezdá byť ani cena za skrinku pod umývadlo, ktorá vyjde na tritisíc eur. Pri niektorých kuchynských linkách sa dokonca ráta s cenou 24-tisíc eur. Tie už budú aj so stavanými varnými doskami za vyše štyritisíc eur a vstavaným kávovarom v rovnakej cene.
Priestor v nej využije ministerstvo obrany, podľa Úradu hodnoty pre peniaze sa však investícia neoplatí a plocha je pre inštitúciu zbytočne veľká
Atypický nábytok by mal vyjsť na 850-tisíc eur bez DPH. Spolu s exteriérovým dokončením v hodnote 4,8 milióna eur, má cena za rekonštrukciu bývalej vojenskej ubytovne dosiahnuť 13 miliónov. Odhad ceny rekonštrukcie stanovil Útvar hodnoty za peniaze na takmer 60 miliónov eur.
Dalo sa to aj lacnejšie
Ceny zariadenia, ktoré si bežné slovenské domácnosti dovoliť nemôžu, Kaliňák vysvetľoval v utorok na rýchlo zvolanej tlačovke. Vysoké cenovky však nepoprel. Rozdiel vo súťažených cenách je podľa neho len v stovkách až tisícoch eur.
Tvrdí, že na rekonštrukciu Kukurice smerujú peniaze nielen z Plánu obnovy, ale aj financie, ktoré rezort ušetril na nákupe pásových vozidiel. „Predovšetkým sa pozeráme na to, že táto budova bola tesne pred zrútením. Museli sme urobiť zásadné opatrenia, aby sme ju oživili,“ uviedol s tým, že skelet stavby bol prehrdzavený.
Pôvodný návrh opráv podľa Kaliňáka rátal s lacnejšou bezbalkónovou verziou. Od nej však ustúpili a vybrali sa cestou pôvodného architektonického návrhu. „Padlo rozhodnutie, že urobia (architekti, poz. red.) úplne nový návrh tak exteriéru ako aj interiéru,“ vysvetlil.
Celá infraštruktúra mimo kancelárií je podľa ministra sústredená práve v betónom kruhovom pilieri umiestnenom v centre stavby. Architekti podľa neho spracovali aj jednotlivé interiérové prvky.
Kaliňák tvrdí, že každé jedno poschodie je osobitné a práve oblúkový pilier je dôvodom, že sú nábytky drahšie. „Musíte sa vtesnať do toho oblúku, ktorý Kukurica reprezentuje. Každý úsek betónového stredu, ktorý je zo 70. rokov sa líši na jednotlivých poschodiach do 20 centimetrov,“ tvrdí minister.
Kaliňákov palác
Navyše, objekt by v navrhovanom stave mal slúžiť ďalších 30 rokov a ako prvý na Slovensku bude mať neuhlíkovú fasádu. „Má byť reprezentatívnou budovou, a predovšetkým má byť architektonicky úplne správna. Nejdeme do nejakého podnikateľského baroka, kedy to olepíme malými plastovými oknami. Áno, aj to sme mohli urobiť,“ podotkol.
Stavba už má zasklenie, no je zjavné, že počas realizácie nastala zmena. Pôvodné vizualizácie majú totiž mierne iné detaily ako v realite - ako potvrdil hovorca ministerstva obrany, dôvodom je príklon k pôvodnej architektúre.
Budova Kukurice, ktorá má 25 nadzemných poschodí, tak dostane novú úlohu – sídliť v nej bude ministerstvo obrany. Kaliňák hovorí, že jeho rezort dnes nie je spotrebným, ale výrobným ministerstvom a zaslúži si byť reprezentovaný touto ikonickou stavbou.
„Naša podpora obranného priemyslu priniesla vysoké rasty v rámci HDP, rasty na mzdách,“ pokračoval a dodal, že priemerná mzda v obrannom priemysle dosiahla 2500 eur mesačne.