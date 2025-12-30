Pravda Správy Domáce SND škrtá takmer desatinu miest, končia známe herecké tváre. Opozícia ostro kritizuje prepúšťanie

Slovenské národné divadlo (SND) ruší celkovo takmer desať percent miest. Opatrenie súvisiace s konsolidáciou sa týka všetkých útvarov divadla, čiže baletu, opery, činohry, umelecko-dekoračných dielní, ako aj administratívy. Deklaruje, že opatrenia nezasiahnu hrací ani dramaturgický plán. Vyplýva to zo stanoviska SND, ktoré poskytlo TASR.

30.12.2025 14:50
„Z vládneho nariadenia, ako aj rozpočtu schváleného Národnou radou SR, čiže nie iba Ministerstvom kultúry SR, vyplýva aj šetrenie na mzdových nákladoch naprieč všetkými oblasťami, kultúru nevynímajúc. Prepúšťanie tak zasahuje všetky ministerstvá a všetky štátne inštitúcie,“ skonštatovalo SND.

Archívny rozhovor z apríla 2025. V súčasnej dobe mám lepší pocit, situácia sa stabilizovala, máme vypredané divadelné sály, už v decembri sme mali 94-percentnú vypredanosť sál, všetky tri súbory - opera, balet i činohra hrajú naplno, tvrdí šéfka SND Zuzana Ťapáková. / Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda

Tvrdí, že všetky personálne opatrenia prerokovalo s jednotlivými šéfmi útvarov, ako aj piatimi odborovými organizáciami. Dejú sa tiež v súlade so Zákonníkom práce a s legislatívnymi pravidlami. „Zasiahlo to, samozrejme, aj oblasť činohry, päť hercov odchádza z interného stavu do externého prostredia,“ uviedlo národné divadlo. S týmito hercami podľa vlastných slov uzatvorilo zmluvy o externom účinkovaní, takže tieto opatrenia nezasiahnu hrací ani dramaturgický plán a „diváci nebudú ukrátení“.

Ministerstvo kultúry (MK) SR pre TASR reagovalo, že vedenie rezortu nikdy nezasahuje do konkrétnych manažérskych rozhodnutí organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. „Úlohou ministerstva je určiť všeobecný rámec hospodárenia, najmä stanoviť požadovanú výšku úspor a rozpočtové limity. Konkrétny spôsob realizácie týchto opatrení vrátane rozhodnutí v oblasti riadenia ľudských zdrojov je výlučne v kompetencii vedenia jednotlivých organizácií,“ povedala riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Demková.

Slovenské národné divadlo zároveň považuje túto záležitosť za internú a medializáciu zo strany hercov za účelovú.

V SND má podľa medializovaných informácií skončiť päť členov činohry. Má ísť o Martina Šalachu, Daniela Žulčáka, Romana Poláčika, Annu Magdalénu Hroboňovú a Táňu Pauhofovú. Opozícia a dotknutí umelci hovoria o možnom zásahu do fungovania umeleckého súboru.

Podľa opozície ide o fantómovú konsolidáciu

Opozičné KDH odmieta spôsob, ako sa ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) podujalo v rezorte šetriť, konkrétne prepustením hercov Romana Poláčika, Martina Šalachu, Daniela Žulčáka, Anny Magdalény Hroboňovej a Táňi Pauhofovej zo Slovenského národného divadla. Ako kresťanskí demokrati zdôraznili, viaceré činy z minulosti, napríklad z opery v Banskej Bystrice, kde účelovo vyhodili dramaturgičku a potom odstúpil aj riaditeľ, ukazujú, že pod kepienkom rezortnej konsolidácie verejných financií ide o odstraňovanie nepohodlných ľudí kritizujúcich politiku ministerky.

„Kde sa toto môže skončiť? Možno až tam ako v Banskej Bystrici, kde po desaťročiach hrozí úpadok až zánik opery. Ak chce ministerstvo šetriť, nech nenakupuje predražené pozemky pod depozitár Správy rezortných zariadení či nevyhadzuje premrštené peniaze na rekonštrukcie striech v skanzene v Martine," zdôraznilo KDH. Doplnilo, že tabuľkové prepúšťanie hercov je konkrétny príklad fantómovej konsolidácie vlády Roberta Fica. „Ide o balamutenie občanov, že vláda na sebe šetrí. Navyše sa spája s postihovaním oprávnených kritikov, čo je rovnako neprijateľné," dodalo KDH.

Na dianie v SND reagovala na sociálnej sieti aj strana Sloboda a solidarita. „SND nemuselo konsolidovať, keď za jeden papalášsky koncert ruskej Netrebko vyhodili 230 000 len na honorár. Konsolidujú na SLOVENSKÝCH hercoch Klamú, až sa z nich práši,“ uviedla SaS.

Progresívne Slovensko uviedlo, že v SND vyhadzujú hercov, ktorí sú kritickí voči ministerke Martine Šimkovičovej a generálnemu tajomníkovi služobného úradu Ministerstva kultúry Lukášovi Machalovi.

„Ale keď ide o nezmyslené míňanie peňazí na ministerkine letenky, odmeny pre pána Machalu, luxusné autobusy, či neexistujúce múzeá, odrazu konsolidovať netreba,“ tvrdí PS a dodáva, že SND v skutočnosti neušetrí nič, pretože vyhodení herci budú ďalej hrať v predstaveniach ako externisti.

„Oni už úplne stratili kontakt s realitou. Rozhadzujú verejné peniaze a bez okolkov odstavujú,“ napísalo PS a označilo to za hanbu.

