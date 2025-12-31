Skvelú silvestrovskú náladu sľubujú aj bez ohňostrojov. Aké lákadlá v poslednú tohtoročnú noc ľuďom ponúkajú mestá??

Bez svetelnej šou, no s bohatým programom, sa so starým rokom rozlúčia Bratislavčania vo viacerých centrálnych zónach. Tradičný ohňostroj, ktorý radnica v ostatných rokoch vynecháva z ekologických aj finančných dôvodov, síce bude chýbať, ale určite nie spoločné odpočítavanie. V historickom jadre slovenskej metropoly zaznejú tiež koncerty známych kapiel a obľúbené DJ sety.
Na Františkánskom námestí rozprúdi náladu špičková skupina Brouci Band so svojou autentickou šou The Beatles Revival od 22. hodiny. Potom príde na rad DJ Miles s hudobnou produkciou plnou známych hitov a novoročnej zábavy. Tancovačku odštartuje hodinu pred polnocou a potrvá do jednej hodiny.
Oslava konca roka sa uskutoční, s moderátorom Jánom Gorduličom, tiež na Hviezdoslavovom námestí. O pol ôsmej večer ju otvorí Hudobný ohňostroj v podobe koncertu Operné gala Slovenskej filharmónie. V rámci toho zaznejú slávne árie a zbory v réžii zbormajstra Jana Rozehnala a pod taktovkou Petra Valentoviča. Skladby odznejú v podaní Slávky Zámečníkovej, Petra Kellnera a sólistov Viedenskej štátnej opery.
O 21. hodine vyjde na pódium legendárna kapela Vidiek, ktorá svojím živým koncertom a nezameniteľnou energiou naplno roztočí silvestrovský program. Posledné minúty roka, od 23. hodiny, privedie ľudí do varu skupina Polemic. Odpočítavanie sa začne päť minút pred polnocou. Privítanie roka 2026 sa bude v jeho prvých minútach konať za sprievodu tanečných rytmov, ktoré má v zásobe DJ Samurai. Rybné námestie tiež nezostane ticho – od 23. hodiny ho rozozvučí DJ Reverend hrajúci najmä z vinylových platní. Jeho set potrvá do jednej, vstup je voľný.
Organizátori upozorňujú, že pre komfortnejší a bezpečnejší pohyb na Hviezdoslavovom námestí sa v čase od 20.45 do konca dennej premávky vylúči električková doprava v úseku Jesenského – Námestie Ľ. Štúra. Linka č. 1 bude premávať okružnou trasou z Hlavnej stanice cez Kapucínsku, tunel, Šafárikovo námestie, Obchodnú až na Hlavnú stanicu. Linky č. 3 a 9 budú mať predĺženú dobu prevádzky približne do štvrtej rána.
Pyromuzikálna šou
Banská Bystrica privíta Nový rok na Námestí SNP. Radnica plánuje bohatú silvestrovskú zábavu v podaní DJ dua Malalata s energickou a pozitívnou hudbou z Balkánu. Ešte predtým, hodinu pred polnocou, vyjde na pódium slovenská skupina Hudba z Marsu.
„Pomocou veľkoplošnej obrazovky odpočítame spolu posledné sekundy starého roka,“ pripomenula radnica. Ozrejmila, že program potrvá do pol druhej ráno.
V meste pod Urpínom, na centrálnom námestí, už tradične pripravujú vítanie Nového roka a oslavy Dňa vzniku Slovenskej republiky aj 1. januára od 16. hodiny. „O program sa postará Lukáš Adamec s kapelou. Vyvrcholením osláv bude pyromuzikálna šou (o 17. hod.), ktorá pravidelné láka do centra mesta množstvo rodín," uviedla samospráva.
„Všetkých zároveň vyzývame, aby nepoužívali petardy či inú pyrotechniku a radšej si prišli vychutnať koordinovanú šou na námestie. Stánky so sviatočnými nápojmi a tradičnými pochutinami budú otvorené počas oboch dní od 11. do 22. hodiny,“ doplnila.
Skvelú atmosféru, hudbu, radosť, stretnutia s priateľmi a spoločné odpočítavanie posledných sekúnd roka priamo na námestí avizuje aj Žilina. „O polnoci si pripijeme na nové začiatky a vykročíme do Nového roka s úsmevom. Nezostaňte doma, buďte pri tom!“ povzbudzujú radní ubezpečujúc, že stánky s občerstvením budú otvorené.
„O polnoci sa rozžiari pódium iskrovými fontánami a rozozvučia sa zvony z katedrály na privítanie roka 2026," lákajú organizátori na pripravené špeciality. Zároveň pripomínajú, že veselou nocou bude zabávajúcich sa sprevádzať skupina Sto múch (od 21. hod.). „Tento rok oslávila dvadsať rokov tvorby a hrania vlastných piesní o láske, živote či vzťahoch s textami, ktoré pôsobia takmer terapeuticky. O ich koncertoch kolujú legendy a ich spontánnosť je mimoriadne nákazlivá. Kto zažil, ten vie. A kto neverí, ten to musí zažiť," zdôrazňujú.
Po nich nastúpi (o 22.45) svieže zoskupenie šiestich hudobníkov, ktorí vraj nenechajú jedno oko suché. Kapela All-Stars Band hrá najmä prevzatú tvorbu celej modernej hudobnej epochy od slovenských aj zahraničných interpretov. V ich playliste nechýba Karol Duchoň či AC/DC. Po polnoci bude zábava v centre Žiliny pokračovať s hitmi, ktoré zahrá DJ Johny.
Bez ohňostroja zostane Silvester, tak ako aj v minulých rokoch, košická Hlavná ulica. Metropola východu však namiesto toho ponúkne jeho virtuálnu podobu. Konkrétne pôjde o šou na svetelnej obrazovke vyskladanú zo záberov z predchádzajúcich ohňostrojov.
Košice odštartujú program na pódiu pri Immaculate o 21. hodine. Celé sa to bude niesť v slovenskom a talianskom revivalovom hudobnom duchu. S moderátorom Rišom Herrgottom nebudú chýbať silvestrovskí tanečníci a piesne v podaní kapiel Viva ITALIA, GeRock Kabát revival či Bon Jovi revival. K dobrej nálade prispeje aj DJ Pepo.
Pre dospelých aj deti
Mesto pod Zoborom pripomína, že silvestrovské oslavy bez ohňostrojov a petárd sú už v Nitre tradíciou. „Veľkolepú pyrotechniku nepodporujeme už štvrtý rok a ušetrené financie opäť smerujeme tam, kde majú skutočný zmysel,“ podčiarkla samospráva. Objasnila, že vďaka tomu aj tento rok darujú 2 500 eur nitrianskemu útulku, ktorý sa dlhodobo stará o opustené a týrané zvieratá.
„K myšlienke Nitra bez petárd sme sa prvýkrát prihlásili v roku 2019. Jej cieľom je znížiť hluk, znečistenie ovzdušia a chrániť zdravie ľudí – najmä detí, seniorov a citlivých osôb. Tiež domácich miláčikov, hospodárske zvieratá a voľne žijúcu zver,“ priblížila radnica.
So starým rokom sa v Nitre rozlúčia na Svätoplukovom námestí, ktoré sa premení na tanečný parket. Energický mix hitov, ktorý ľudí prevedie k spoločnému polnočnému odpočítavaniu, začne hrať DJ M2 od 23. hodiny.
Trnava organizuje, na Trojičnom námestí, v posledný tohtoročný deň len silvestrovský program pre deti. „Od 18. hodiny ho roztancujú tí najmenší, no pekný program si užijú všetky generácie,“ tvrdí samospráva. „Projekcia na mestskej veži nám pripomenie udalosti tohto roka. Objaví sa v nej aj kamarát Dobrostroj, ktorý prezradí výsledky detského hlasovania za nápady pre prírodu v meste,“ ozrejmila.
Pripravená je tam detská diskotéka so známymi hitmi. Napriek tomu, že už roky v Trnave neorganizujú z ohľaduplnosti k životnému prostrediu, citlivejším ľuďom a zvieratám ohňostroj, o polnoci vraj v tomto krajskom meste nebude ticho. Posledné minúty starého roka by mali sprevádzať svetelné a zvukové efekty. Rok 2026 privítajú v slávnostnej atmosfére už tradičným Novoročným koncertom 1. januára o 15. hodine v Kostole sv. Jakuba.
Tím Trenčín 2026 pripravil na stredu 31. decembra v Parku Milana Rastislava Štefánika program pre celé rodiny. „Bude sa niesť v atmosfére tvorivosti a hudby – bez petárd, stresu, zato plný príbehov a rodinnej pohody,“ tvrdia organizátori. Celým programom bude od 13. hodiny do 17.30 sprevádzať Braňo Jobus, ktorý prítomných prenesie do svetov fantázie, humoru a nenápadných múdrostí. Kto príde, zažije vystúpenie tanečnej skupiny Goonies, ale aj Jobusovky naživo.
Program bude pokračovať bábkovým divadlom a malým koncertom Paper Moon Trio, ktorý ponúkne príjemné jazzové a swingové melódie. Chýbať nebudú kreatívne dielne, počas ktorých si najmä deti môžu vyrobiť vlastné lampióny. Prekvapením bude premiéra nového videa k dielu Zero od Alana Prekopa. Ide o jedinečný vizuálny zážitok, ktorý má všetkých symbolicky naladiť na rok 2026, keď sa Trenčín stane Európskym hlavným mestom kultúry. Od 22. hodiny sa na Mierovom námestí, priamo pod hradom, začne mimoriadne obľúbená disko párty s DJ Lukym.
Hudbu, skvelú náladu a pravú silvestrovskú atmosféru v metropole Šariša sľubuje PKO Prešov, ktoré organizuje program na tamojšej Hlavnej ulici. O 23. hodine vystúpi domáca kapela Arythmia s živou energickou hudbou. O polnoci sa ľuďom prihovorí primátor mesta a päť minút nato roztancuje celé centrum DJ Fonbox (Daniel Franko).