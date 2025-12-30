Pravda Správy Domáce Polícia už obviňuje podľa novely Trestného zákona o recidíve. Jeden z mužov stihol za rok 24 krádeží

Polícia už obviňuje podľa novely Trestného zákona o recidíve. Jeden z mužov stihol za rok 24 krádeží

Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) počas 24 hodín obvinili štyri osoby - dve ženy a dvoch mužov, zo spáchania prečinu krádeže, keďže boli v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch viackrát postihnuté za obdobné skutky.

30.12.2025 18:26
debata (2)

Stalo sa tak po novele Trestného zákona. Pri minimálne dvoch opakovaných krádežiach už nepristupujú k priestupkovému, ale k trestnému konaniu. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.

Právnici Burda a Bujňák o novele Trestného zákona
Video
Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Čo o nej hovoria právnici Eduard Burda a Vincent Bujňák? / Zdroj: ta3

V dvoch prípadoch hovoria policajti o „extrémnej“ recidíve. Obvinený 40-ročný Bratislavčan bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý 24-krát. Ďalšia, 38-ročná obvinená žena z okresu Dunajská Streda bola za rovnaké konanie postihnutá 15-krát.

Ku skutkom, v ktorých bolo vznesené obvinenie, došlo v rôznych častiach TTSK, a to v Trnave, vo Veľkom Mederi, v Zlatých Klasoch a v Holíči. Išlo o krádeže v obchodných reťazcoch a na čerpacej stanici. Vo všetkých prípadoch boli osoby prichytené priamo pri čine alebo bezprostredne po ňom a odcudzený tovar bol vrátený nepoškodený do predajne.

Polícia súčasne avizovala, že bude naďalej dôsledne využívať zákonné možnosti, ktoré novela Trestného zákona poskytuje, a postupovať rázne proti osobám, ktoré sa opakovane dopúšťajú majetkovej trestnej činnosti.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #polícia #novela Trestného zákona
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"