Polícia už obviňuje podľa novely Trestného zákona o recidíve. Jeden z mužov stihol za rok 24 krádeží

Stalo sa tak po novele Trestného zákona. Pri minimálne dvoch opakovaných krádežiach už nepristupujú k priestupkovému, ale k trestnému konaniu. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
V dvoch prípadoch hovoria policajti o „extrémnej“ recidíve. Obvinený 40-ročný Bratislavčan bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý 24-krát. Ďalšia, 38-ročná obvinená žena z okresu Dunajská Streda bola za rovnaké konanie postihnutá 15-krát.
Ku skutkom, v ktorých bolo vznesené obvinenie, došlo v rôznych častiach TTSK, a to v Trnave, vo Veľkom Mederi, v Zlatých Klasoch a v Holíči. Išlo o krádeže v obchodných reťazcoch a na čerpacej stanici. Vo všetkých prípadoch boli osoby prichytené priamo pri čine alebo bezprostredne po ňom a odcudzený tovar bol vrátený nepoškodený do predajne.
Polícia súčasne avizovala, že bude naďalej dôsledne využívať zákonné možnosti, ktoré novela Trestného zákona poskytuje, a postupovať rázne proti osobám, ktoré sa opakovane dopúšťajú majetkovej trestnej činnosti.