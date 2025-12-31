Slovensko zasypáva sneh. Cestári uzatvárajú horské priechody, meteorológovia varujú pred víchricou a snehovými jazykmi

Druhý stupeň výstrahy pred vetrom platí do 9.00 h na horách nad pásmom lesa v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Vietor tam môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje mohutnú víchricu. Na hrebeňoch hôr platí v týchto okresoch výstraha prvého stupňa pred vetrom do 12.00 h. Hrozí tam víchrica, keďže v nárazoch môže mať vietor rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Čítajte viac Dorazil prvý väčší sneh tejto zimy, pokryl celé Slovensko. V Bratislave vytiahli sánky
Prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách trvá do 10.00 h aj v okresoch Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a v okresoch Tvrdošín a Kežmarok do 12.00 h. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Meteorológovia očakávajú silnejší vietor aj mimo horských oblastí, a to v okresoch Poprad a Kežmarok, kde platí výstraha prvého stupňa. Ojedinele môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.
Snehové jazyky a záveje môžu potrápiť až do večera celé územie Žilinského kraja, väčšinu Prešovského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov a Spišská Nová Ves. Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi tam trvá do 18.00 h, na východe do 20.00 h.
Najmä na severe husto sneží, pre dlhšie vozidlá uzavreli Donovaly i Príslop
Horský priechod Donovaly je uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov a priechod Príslop pre vozidlá dlhšie než 12 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Na silné sneženie upozorňuje na hornom Považí, v oblasti Martina a na Liptove, kde miestami obmedzuje viditeľnosť vodičov do 100 metrov, a tiež v lokalitách Horný Hričov, Dechtáre, Turany, Vrútky, Pastierske a Považský Chlmec. Snehové jazyky sa zase podľa SSC tvoria na ceste I/66 v sedle Besník.
Zľadovatený sneh je na cestách II. triedy v oblasti Partizánske a na horskom priechode Skýcov. Cestári tiež upozorňujú na padajúce skaly na priechode Donovaly od 28. po 29. kilometer a tiež na horskom priechode Šturec v úseku od 6. po 13. kilometer.
Horské priechody sú podľa SSC prevažne zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu. Na priechodoch Veľké Pole, Cukmantel, Javorník, Podspády a Huty je na vozovke čerstvý až utlačený sneh hrúbky štyroch až piatich centimetrov. Na priechode Skýcov je na vozovke miestami zľadovatený sneh.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý snehom. V horských oblastiach a na severe Slovenska sa na vozovkách nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu. Na cestách horného Považia a na Liptove je na vozovke čerstvý sneh. Na ceste II/578 Medzi Skalkou a Kremnicou je vrstva utlačeného snehu hrúbky piatich až desiatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh je na ceste II/593 Krnča – Partizánske.
Vrstva čerstvého až kašovitého snehu sa nachádza na D1 v oblasti Martin, Turany a na Liptove v oblasti Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Hybe. Kašovitý až utlačený sneh do troch centimetrov je na vozovke D3 v oblasti Kysúc a tiež na R3 v oblasti Horná Štubňa, na Orave a na R4 pri Svidníku, kde je hrúbka kašovitého snehu do jedného centimetra.