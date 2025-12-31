Poslanec KDH čelí škandálu pre alkohol za volantom. Šmilňák tvrdí, že v najbližších dňoch prijme osobnú politickú zodpovednosť

„Všetkým vám dnes dlhujem ospravedlnenia a prosím o odpustenie. Celý život som pracoval s mladými a zvlášť ma mrzí, že som pohoršil. A keďže politici majú byť zodpovední, tak v najbližších dňoch prijmem aj osobnú politickú zodpovednosť,“ uviedol Šmilňák vo videu.Čítajte viac Poslanec NR SR za KDH mal dopravnú nehodu, v dychu mu zistili alkohol
K dopravnej nehode Šmilňáka došlo v nedeľu popoludní medzi obcami Gaboltov a Sveržov. Polícia mu po zrážke s jelenicou, ktorá uhynula, namerala 0,48 promile alkoholu v krvi. Šmilňákovi zadržali vodičský preukaz. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove.