Prezident Pellegini dostal počas roka tisíce listov od občanov

„K 31. decembru 2025 bolo prostredníctvom oddelenia pre styk s verejnosťou Kancelárie prezidenta SR celkovo prijatých a vybavených vyše 4000 podaní od občanov,“ uviedli. Ako priblížili, občania najčastejšie písali v súvislosti s otázkami starostlivosti o deti, osvojenia, rodinných sporov a ďalších právnych záležitostí dotýkajúcich sa osobného a rodinného života.
Výraznú časť podaní evidovali aj v sociálnej oblasti, kde podľa nich občania poukazovali najmä na nízke dôchodky a problematiku príspevkov pre osoby so zdravotným postihnutím. V oblasti zdravotníctva sa zase podľa nich podania týkali najmä preplácania liečby a liekov, ako aj témy poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Do osobitnej kategórie zaradili názory občanov adresované prezidentovi SR, ktoré sa týkali jeho rozhodnutí a aktuálnej politickej situácie. Tieto podania majú podľa nich prevažne charakter vyjadrenia ich osobného postoja.
„Oddelenie pre styk s verejnosťou Kancelárie prezidenta SR sa všetkým podaniam venuje individuálne a v súlade s právnymi predpismi zabezpečuje ich vybavenie alebo postúpenie príslušným orgánom verejnej správy. Občanom radí ako postupovať v jednotlivých prípadoch, aby vedeli, aký majú zákonný nárok a tiež apeluje na skoré vyriešenie ich požiadavky,“ dodali z kancelárie.