Prezident Pellegini dostal počas roka tisíce listov od občanov

Prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu počas roka 2025 napísali tisíce občanov. V svojich podaniach riešili najmä občianskoprávne a rodinné vzťahy. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

31.12.2025 17:41
„K 31. decembru 2025 bolo prostredníctvom oddelenia pre styk s verejnosťou Kancelárie prezidenta SR celkovo prijatých a vybavených vyše 4000 podaní od občanov,“ uviedli. Ako priblížili, občania najčastejšie písali v súvislosti s otázkami starostlivosti o deti, osvojenia, rodinných sporov a ďalších právnych záležitostí dotýkajúcich sa osobného a rodinného života.

Výraznú časť podaní evidovali aj v sociálnej oblasti, kde podľa nich občania poukazovali najmä na nízke dôchodky a problematiku príspevkov pre osoby so zdravotným postihnutím. V oblasti zdravotníctva sa zase podľa nich podania týkali najmä preplácania liečby a liekov, ako aj témy poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Do osobitnej kategórie zaradili názory občanov adresované prezidentovi SR, ktoré sa týkali jeho rozhodnutí a aktuálnej politickej situácie. Tieto podania majú podľa nich prevažne charakter vyjadrenia ich osobného postoja.

„Oddelenie pre styk s verejnosťou Kancelárie prezidenta SR sa všetkým podaniam venuje individuálne a v súlade s právnymi predpismi zabezpečuje ich vybavenie alebo postúpenie príslušným orgánom verejnej správy. Občanom radí ako postupovať v jednotlivých prípadoch, aby vedeli, aký majú zákonný nárok a tiež apeluje na skoré vyriešenie ich požiadavky,“ dodali z kancelárie.

