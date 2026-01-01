Pravda Správy Domáce Kaliňák: Do obrany sa EÚ nemá čo miešať, na to je NATO. Koalícia ochotných pre Ukrajinu s ničím neprišla

Európska únia sa do spoločnej obrany nemá miešať. Veliť jej má Severoatlantická aliancia (NATO), pretože dve veliteľstvá obranu neurobia.

01.01.2026 08:25
Európska únia sa do spoločnej obrany nemá miešať. Veliť jej má Severoatlantická aliancia (NATO), pretože dve veliteľstvá obranu neurobia. Pre TASR to v koncoročnom rozhovore uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Šéf rezortu považuje prípadný vznik spoločnej európskej armády za významný federalizačný prvok. „Buď sme v NATO a potom ju nepotrebujeme, alebo sme v Európe,“ uviedol.

Minister okrem toho zopakoval, že Ukrajina v NATO nikdy nebude. Bude mať podľa neho zároveň problém byť v Európskej únii. Skupina štátov pomáhajúca Ukrajine, takzvaná koalícia ochotných, podľa neho s ničím neprišla. „Poslala nejakého vojaka? Neposlala. Jasné, že nie,“ vyhlásil Kaliňák. Ako doplnil, Ukrajina mala šancu vojnu ukončiť v roku 2022.

