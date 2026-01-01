Príhovor premiéra Fica: Sme v predvolebnom roku, napätie sa bude zvyšovať. Odmietam vytváranie obrazu Slovenska ako spálenej zeme

Uviedol, že tento rok je predvolebný a tak aj bude vyzerať. Podľa neho budú ľudia svedkami i ďalšieho zvyšovania napätia. Odmietol politickú kultúru „sebabičovania a vytvárania obrazu Slovenska ako čiernej spálenej zeme“.
„Budú viditeľné rozdiely medzi tými, ktorí sú za mier, suverénne Slovensko, tradičné hodnoty, silný sociálny štát a slobodu prejavu a tými, ktorí chcú naše milované Slovensko len ako malú, poslušnú a národne, kultúrne neidentifikovateľnú, bezvýznamnú bodku podriadenú nadnárodným záujmom,“ povedal.
Pripustil, že nie všetko je na Slovensku perfektné, ale podľa neho je nutné vidieť aj úspechy krajiny. „Odmietam politickú kultúru sebabičovania a vytvárania obrazu Slovenska ako čiernej spálenej zeme, všetci vieme, že tento obraz je falošný a slúži len úzkoprsým politickým cieľom,“ dodal. Vyzval zároveň k rešpektovaniu slobody prejavu a iného názoru a žiada, aby prestali „dehumanizujúce útoky na tých občanov, ktorí sa hlásia k súčasnej vláde“.
Avizoval, že v roku 2026 plánuje 13 výjazdových rokovaní vlády, ktoré majú pokryť 30 okresov. Ohlásil aj zvýšený tlak na Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania a Štátny fond rozvoja bývania s cieľom zlepšiť dostupnosť bývania.
Premiér zároveň vyjadril presvedčenie, že v marci sa podarí otvoriť obchvat Ružomberka. „Tam, kde pôjde o vážne veci, týkajúce sa Slovenska a slovenských národnoštátnych záujmov, budem politicky nekompromisný,“ deklaroval.