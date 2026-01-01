Pravda Správy Domáce Poľská turistka uviazla na slovenskom Diablovom stole. SHMÚ varuje pred silným vetrom na horách

Poľská turistka uviazla na slovenskom Diablovom stole. SHMÚ varuje pred silným vetrom na horách

Poľská turistka (24) uviazla v silnom vetre, mraze a snehu na slovenskej strane Babej hory. Horská služba je poskytla pomoc.

01.01.2026 10:50
Zásah Horskej služby na Diablovom stole Foto:
Zásah Horskej služby na Diablovom stole
debata

Horská záchranná služba informovala o zablúdení a uviaznutí poškej turistke na Diablovom stole.

„V nočných hodinách dňa 31.12.2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS od poľských kolegov z GOPR-u žiadosť o pomoc pre 24-ročnú poľskú turistku, ktorá vo veľmi nepriaznivých podmienkach (silný vietor, mráz, sneh) zablúdila a uviazli na slovenskej strane Babej hory. Na pomoc jej vyrazili štyria dobrovoľní a traja profesionálni horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry – Zverovka a Stredných Beskýd. Po príchode záchranárov na miesto bola vyčerpaná osoba vyšetrená a zateplená. Následne záchranári ženu transportovali pomocou štvorkolky a terénneho vozidla HZS na Slanú vodu, odkiaľ pokračovala Poľka do ubytovacieho zariadenia na vlastnú žiadosť samostatne. Záchranná akcia bola ukončená o tretej hodine ráno,“ uviedla HZS.

Horská služba upozorňuje návštevníkov hôr, že častokrát svojim nezodpovedným správaním (precenenie vlastných síl, nedostatočný výstroj, zhodnotenie poveternostných podmienok, organizácia času) hazardujú nielen s vlastným zdravím a životmi, ale aj so zdravím a životmi horských záchranárov.

Novoročné počasie: Mrazivé, veterné, aj so snehom
Video
Prvý deň nového roka 2026 neurobí zime hanbu.

Varovanie pred vetrom

Silný vietor na horách potrvá v niektorých okresoch stredného a východného Slovenska aj vo štvrtok. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe a vydal výstrahy druhého stupňa s predbežnou platnosťou do piatka 2. januára.

Výstrahy pred vetrom na horách platia pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Meteorológovia očakávajú v týchto oblastiach nad pásmom lesa výskyt silnej až mohutnej víchrice, ktorá dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ spresnili.

SHMÚ varuje aj pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstrahy prvého stupňa platia vo všetkých krajoch. V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji sú vydané do 10.00 h, v ostatných krajoch od 10.00 h do polnoci 3. januára. Odborníci upozornili, že tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #počasie #HZS
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"