Poľská turistka uviazla na slovenskom Diablovom stole. SHMÚ varuje pred silným vetrom na horách

Horská záchranná služba informovala o zablúdení a uviaznutí poškej turistke na Diablovom stole.
„V nočných hodinách dňa 31.12.2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS od poľských kolegov z GOPR-u žiadosť o pomoc pre 24-ročnú poľskú turistku, ktorá vo veľmi nepriaznivých podmienkach (silný vietor, mráz, sneh) zablúdila a uviazli na slovenskej strane Babej hory. Na pomoc jej vyrazili štyria dobrovoľní a traja profesionálni horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry – Zverovka a Stredných Beskýd. Po príchode záchranárov na miesto bola vyčerpaná osoba vyšetrená a zateplená. Následne záchranári ženu transportovali pomocou štvorkolky a terénneho vozidla HZS na Slanú vodu, odkiaľ pokračovala Poľka do ubytovacieho zariadenia na vlastnú žiadosť samostatne. Záchranná akcia bola ukončená o tretej hodine ráno,“ uviedla HZS.
Horská služba upozorňuje návštevníkov hôr, že častokrát svojim nezodpovedným správaním (precenenie vlastných síl, nedostatočný výstroj, zhodnotenie poveternostných podmienok, organizácia času) hazardujú nielen s vlastným zdravím a životmi, ale aj so zdravím a životmi horských záchranárov.
Varovanie pred vetrom
Silný vietor na horách potrvá v niektorých okresoch stredného a východného Slovenska aj vo štvrtok. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe a vydal výstrahy druhého stupňa s predbežnou platnosťou do piatka 2. januára.
Výstrahy pred vetrom na horách platia pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Meteorológovia očakávajú v týchto oblastiach nad pásmom lesa výskyt silnej až mohutnej víchrice, ktorá dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ spresnili.
SHMÚ varuje aj pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstrahy prvého stupňa platia vo všetkých krajoch. V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji sú vydané do 10.00 h, v ostatných krajoch od 10.00 h do polnoci 3. januára. Odborníci upozornili, že tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.