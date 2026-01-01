Pellegrini: Želám si lepší rok, konsolidácii sa však nevyhneme. Odmietnime politiku, ktorá šíri nenávisť

Ako pripomenul, témou uplynulého roka bola pre ľudí konsolidácia so všetkými dôsledkami na ich každodenný život. „Situáciu komplikuje spomaľujúca sa ekonomika nielen na Slovensku, ale aj vo vyspelom svete, ktorá neumožňuje vytvárať lepšie platené príležitosti a dusí hospodársky rast,“ dodal.
Podotkol, že pokračujúcej konsolidácii verejných financií sa Slovensko nevyhne. „Toto ozdravenie verejných financií si pýta svoju ekonomickú daň a nebude ľahké udržať sociálny a politický zmier v spoločnosti. Nezaobíde sa to bez zodpovedného správania sa politikov, médií a odbornej verejnosti,“ doplnil.
Vyzval, aby v diskusii o tejto téme prevládol zdravý rozum, a nie negatívne emócie. „Konsolidácia je doslova rajom pre tých najväčších populistov, aby prichádzali s dobre znejúcimi, ale ekonomicky nezmyselnými riešeniami, ktoré by Slovensko za pár rokov zruinovali. Je samozrejme potrebné upozorniť na to, ak niekde napriek konsolidácii štát mrhá prostriedkami svojich občanov alebo brzdí rast ekonomiky. Nechoďme však do extrému, kedy budeme každý jeden výdavok štátu na štandardnú prevádzku alebo investície označovať za škandál,“ povedal.
Prezident sa dotkol aj politickej situácie, ktorá podľa jeho slov vlani nedávala dôvod na radosť. Poukázal na pokračujúce spory, vzájomné útoky a vyhrotenú konfrontáciu medzi politickými tábormi, ktorá na sklonku roka vyústila do fyzických potýčok, osobných urážok a slovných útokov v parlamente. „Vyústením tejto situácie je prehlbujúce sa napätie v našej spoločnosti a čoraz väčšia nenávisť, ktorá akoby nemala brehov. Politika sa stala takým rozdeľujúcim prvkom, že už priamo zasiahla do našich rodín, priateľských vzťahov či atmosféry na pracovisku,“ skonštatoval.
Podľa hlavy štátu politici namiesto spájania spoločnosti často burcujú ľudí k ešte vypätejším a negatívnejším emóciám a neostávajú len pri kritike politických súperov, ale útočia aj na ich voličov. „Neváhajú urážať nielen svojich politických rivalov, ale dokonca aj ich voličov – a to už je v demokracii absolútne neprípustné,“ spomenul.
Prezident zároveň upozornil, že ani pohľad do zahraničia nedával vlani žiaden dôvod na radosť. Poukázal pritom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine, problémy v Európskej únii či na najvýraznejšie zmeny v globálnom poriadku od druhej svetovej vojny. „V zahraničnej politike je Slovensko, žiaľ, príliš malým hráčom na to, aby dokázalo výrazne ovplyvniť tie najzásadnejšie rozhodnutia svetových veľmocí. Slovensko však vždy môže stáť na strane mieru, spolupráce a konsenzu. Vždy môže byť spoľahlivým členom najvýznamnejších medzinárodných spoločenstiev ako Európskej únie či Severoatlantickej aliancie, no zároveň môže vždy hrdo a dôsledne obhajovať svoje národnoštátne záujmy,“ uviedol.
Dodal, že Slovensko by sa nemalo spoliehať na to, že jeho potreby a záujmy presadí niekto iný. „Ak nebudeme v rámci spoločnej zodpovednosti hovoriť o potrebách a záujmoch Slovenskej republiky, nebudú tieto potreby a záujmy rešpektované,“ zdôraznil.
Politika sa stala rozdeľujúcim prvkom a zasiahla do rodín, priateľských vzťahov či atmosféry na pracovisku. Podľa Pellegriniho politici z oboch táborov namiesto snahy spoločnosť spájať a upokojovať často burcujú ľudí k ešte vypätejším a negatívnejším emóciám.
„Politici z oboch táborov dobre cítia tento rastúci tlak a namiesto toho, aby sa snažili spoločnosť spájať a upokojovať, burcujú ľudí k ešte vypätejším a negatívnejším emóciám. Neváhajú urážať nielen svojich politických rivalov, ale dokonca aj ich voličov – a to už je v demokracii absolútne neprípustné,“ uviedol Pellegrini.
Podľa neho si politika nezaslúži, aby prerástla do životov ľudí v takých rozmeroch. „Politika si nezaslúži, aby bola dominantnou kategóriou nášho života. Nezaslúži si, aby nám ničila vzťahy v rodinách, priateľstvách či na pracovisku. A politici si nezaslúžia ani to, aby sme ich milovali, ani to, aby sme ich nenávideli. Majú si robiť svoju prácu, ktorej náplňou musí byť v prvom rade zlepšovanie života ľudí, a nie politické cirkusy či bitky v parlamente,“ uviedol prezident.
Hlava štátu zdôraznila, že nenávistná a rozdeľujúca politika nesmie doviesť ľudí k tomu, aby zhora a s dešpektom hľadeli na všetkých, ktorí majú iný názor alebo sú iní. „Pokojne preto odmietnime politiku, ktorá vedie k povýšenosti a pohŕdaniu inými. Odmietnime sociálne siete všade tam, kde šíria nenávisť,“ dodal. Verí, že vláda spraví konkrétne kroky pri realizácii jeho návrhu, aby sa „pred zlom“ zo sociálnych sietí oveľa výraznejšie chránili deti a mladiství, a to aj za cenu obmedzenia prístupu k týmto sieťam do určitého veku ich života.