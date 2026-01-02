Danko opäť ostro kritizoval Pellegriniho. Konflikt predsedu SNS s prezidentom je zbytočný, tvrdí Šutaj Eštok

„Ak voláme po upokojení spoločnosti, ak tu voláme po tom, že táto vládna koalícia dostala dôveru aj preto, aby sa nehádala medzi sebou, tak určite neočakávajú naši voliči, že sa budeme hádať ešte aj s prezidentom,“ podotkol Šutaj Eštok.
Tvrdí, že aj on môže mať výhrady voči niektorým rozhodnutiam hlavy štátu, ale vždy si to vedia vydiskutovať. „Naším cieľom by malo byť spájanie spoločnosti, a nie ju ešte rozdeľovať zbytočnými hádkami a konfliktmi, ktoré sa predseda SNS snaží vytvárať,“ skonštatoval šéf Hlasu. Poukázal pri tom na rozdelenie spoločnosti. Vníma ho najmä po prezidentských voľbách, kedy sa ľudia rozdelili na „tábor Korčok“ a „tábor Pellegrini“. Medzi tábormi podľa Šutaja Eštoka nedochádza k prebehovaniu voličov.
Hlas vníma aj úpadok svojich preferencií, chce sa uchádzať o voličov súčasnej koalície, povedal Šutaj Eštok. Nevidí tiež priestor na spájanie sa inými stranami, napríklad hnutím Republika.
Danko vo svojom novoročnom príhovore vyhlásil, že k prezidentovi Pellegrinimu stratil dôveru ako k politikovi aj ako osobe. „Musím povedať, že som stratil absolútnu dôveru k nemu ako k politikovi, aj ako osobe. Človek, ktorý zutekal do prezidentského paláca, potichu ťahá nitky v zdravotníctve, je zodpovedný za záchrankový tender a nominácie strany Hlas. (…) Tento človek má opäť tú drzosť sa prihovárať z pozície božstva a rozprávať, že si máme vyhrnúť rukávy,“ povedal Danko, pričom novoročný prejav hlavy štátu označil za „prázdny“.
Šéf národniarov apeloval aj na spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. „Preto vítam iniciatívu predsedu Smeru opäť viac navštevovať regióny a Slovenská národná strana vždy bude pri tom," poznamenal.
Danko zároveň poukázal na význam SNS v rámci vládnych spoluprác. Zdôraznil, že bez účasti SNS by podľa neho v minulosti nevznikli viaceré vlády premiéra Roberta Fica (Smer). „V komunálnych voľbách však musíme spojiť sily Smer, Hlas, SNS, Republika a mnohé iné strany. Musíme vytvoriť kandidátky, ktoré budú vzdorovať liberálnemu šialenstvu,“ dodal.
Danko zároveň deklaroval, že SNS nechce rozbíjať vládu, no bude presadzovať vlastné postoje a program. Zdôraznil, že nesúhlas v jednotlivých témach neznamená odmietanie spolupráce v koalícii. „Preto, ak niekedy hovoríme svoj názor aj na riešenie 13. dôchodku, neznamená, že sme proti vláde, že sme proti Ficovi. Neznamená to však, že so všetkým, čo Fico, alebo naši kolegovia z Hlasu-SD robia, súhlasíme,“ dodal.