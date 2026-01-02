Pravda Správy Domáce Tragický nález v Prešove: v garáži našli mŕtveho muža a ženu

Tragický nález v Prešove: v garáži našli mŕtveho muža a ženu

V jednej z garáží na Levočskej ulici v Prešove našli v piatok 2. januára dve bezvládne telá muža a ženy. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Na udalosť upozornila TV Markíza.

02.01.2026 15:47 , aktualizované: 16:07
debata (2)

Ako informuje portál televízie Markíza TV Noviny, vozidlo bolo v čase nálezu naštartované.

Ligdayová uviedla, že išlo o 34-ročnú ženu a 36-ročného muža. „Na mieste sú všetky záchranné zložky a vykonávajú sa prvotné procesné úkony,“ spresnila Ligdayová.

Telá mala objaviť manželka muža, ktorý sa nachádzal vo vozidle. Podľa dostupných informácií sa rozhodla pátrať po manželovi po tom, ako sa jej dlhší čas neozýval. Keď ho našla, v aute bol spolu s inou ženou, uvádza portál.

sanitka Čítajte viac Tragédia v bratislavskej Devínskej Novej Vsi: požiar chatky si vyžiadal dve obete

Muž mal podľa informácií TV Markíza manželke povedať, že jej pomáha s opravou vozidla. Po náleze bezvládnych tiel manželka okamžite privolala záchranné zložky.

Záchranári sa oboch snažili niekoľko minút oživiť, avšak neúspešne. V oboch prípadoch následne záchranári konštatovali smrť.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Prešov #Polícia Slovenskej republiky
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"