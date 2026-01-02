Tragický nález v Prešove: v garáži našli mŕtveho muža a ženu

Ako informuje portál televízie Markíza TV Noviny, vozidlo bolo v čase nálezu naštartované.
Ligdayová uviedla, že išlo o 34-ročnú ženu a 36-ročného muža. „Na mieste sú všetky záchranné zložky a vykonávajú sa prvotné procesné úkony,“ spresnila Ligdayová.
Telá mala objaviť manželka muža, ktorý sa nachádzal vo vozidle. Podľa dostupných informácií sa rozhodla pátrať po manželovi po tom, ako sa jej dlhší čas neozýval. Keď ho našla, v aute bol spolu s inou ženou, uvádza portál.Čítajte viac Tragédia v bratislavskej Devínskej Novej Vsi: požiar chatky si vyžiadal dve obete
Muž mal podľa informácií TV Markíza manželke povedať, že jej pomáha s opravou vozidla. Po náleze bezvládnych tiel manželka okamžite privolala záchranné zložky.
Záchranári sa oboch snažili niekoľko minút oživiť, avšak neúspešne. V oboch prípadoch následne záchranári konštatovali smrť.