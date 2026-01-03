Susko: Povinné dedičské podiely sa v novom Občianskom zákonníku budú zvyšovať

„Už pri tom, keď sme predstavovali Občiansky zákonník, sme povedali, že je to návrh kodifikačnej komisie a my sme pripravení sa baviť o tom, že povinné podiely sa zásadným spôsobom zvýšia práve z hľadiska zachovania rodiny, zachovania majetku rodiny a podobne,“ ozrejmil Susko. Celkovo sa filozofia v dedičskom práve podľa jeho slov rozširuje zavedením nových inštitútov, ako je dedičská zmluva či odkaz, čím dávajú väčšie možnosti poručiteľovi, ale aj dedičom sa chrániť.
Susko zároveň nevylúčil, že zákon o rodine nakoniec nebude súčasťou nového Občianskeho zákonníka. Ozrejmil, že od viacerých subjektov prišli nesúhlasné pripomienky a žiadali, aby zákon o rodine ostal samostatným zákonom. Podotkol však, že v okolitých krajinách nie je nikde rodinné právo upravené samostatným zákonom, ale je súčasťou Občianskeho zákonníka. „Pravdou je, že historicky to na Slovensku vždy bolo v samostatnom zákone. Je to otvorená otázka a nevylučujem, že po skončení rozporového konania sa nevrátime k tomu, že tú časť z Občianskeho zákonníka nevyjmeme a nezostane samostatný zákon o rodine. Na základe toho, ako som videl množstvo pripomienok práve v tejto oblasti, je možné, že to aj takto skončí,“ pripustil Susko.