Pellegrini a Raši zablahoželali Rudolfovi Schusterovi k jeho 92. narodeninám

„Pán prezident, ďakujem za váš prínos k rozvoju SR a želám vám predovšetkým pevné zdravie, životnú pohodu a nech vás aj naďalej sprevádzajú váš povestný optimizmus a vitalita,“ uviedol Pellegrini.
Šéf parlamentu zaprial Schusterovi pevné zdravie, pokoj a úctu, ktorú si za svoju bohatú životnú cestu zaslúži. „Obaja sme Košičania, obaja sme mali česť viesť naše mesto ako primátori a neskôr stáť na čele parlamentu,“ pripomenul Raši.
V rozhovore v decembri 2025 pre TASR TV Schuster povedal, že čím je starší, tak sa snaží si to užívať, kým mu to myslí a chodí. Aktuálne sa napríklad pokúša s využitím umelej inteligencie rekonštruovať záznamy zo sto rokov starých 35 mm filmových pásov, ktoré natočil jeho otec Alojz s bratmi na expedícii po Brazílii. „Výstrižky z toho filmu sa zachovali, sú tam po dva, po tri obrázky. Umelá inteligencia dnes umožňuje urobiť z troch obrázkov pätnásťsekundový pohyblivý film,“ vysvetlil.
Schuster bol druhým prezidentom Slovenskej republiky a zároveň prvým, ktorého si zvolili občania v priamej voľbe. Inaugurovaný bol 15. júna 1999 a päťročné funkčné obdobie ukončil 15. júna 2004. Pôsobil tiež ako primátor Košíc, počas Nežnej revolúcie v roku 1989 sa stal prvým ponovembrovým predsedom slovenského parlamentu. Rodák z Medzeva neďaleko Košíc sa v nedeľu dožíva 92 rokov.