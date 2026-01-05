V okolí Nových Zámkov pokračuje pátranie po nezvestnom mladíkovi

V okolí Nových Zámkov pokračuje v pondelok pátranie po nezvestnom 20-ročnom Filipovi Bachorecovi. Okrem polície sa do neho zapájajú aj dobrovoľníci. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, nezvestnosť mladíka bola nahlásená 1. januára v poobedných hodinách.
Foto: FB/Polícia SR
Pátranie po 20-ročnom Filipovi Bachorecovi z Palárikova.
Filip je 185 centimetrov vysoký, pevnej postavy, má krátke čierne vlasy, hnedé oči. Naposledy mal oblečenú čiernu bundu s bielym nápisom, čierne nohavice, čierne topánky s bielym symbolom.
Polícia v Nových Zámkoch spustila rozsiahle pátranie už 1. januára. Okrem policajtov sa doň zapojili aj dobrovoľní hasiči z Palárikova, Rastislavíc, Andoviec, Dobrovoľná civilná ochrana Nové Zámky, špeciálna kynologická záchranná služba, Občianska stráž SR i rodina a spolužiaci.