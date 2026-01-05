Pravda Správy Domáce Kus ľadu z kamiónu zranil na Záhorí spolujazdkyňu v aute

Kus ľadu z kamiónu zranil na Záhorí spolujazdkyňu v aute

Polícia upozorňuje vodičov na povinnosť očistiť pred jazdou vozidlo od snehu a ľadu. V Trnavskom kraji zaevidovali policajti ráno dve nehody, pri ktorých poškodil ľad z nákladného auta osobné autá.

05.01.2026 13:03
nehoda Foto:
Padajúci kus ľadu z kamióna poničil v pondelok 5. januára 2025 čelné sklo auta a poranil spolujazdkyňu v aute.
debata (1)

Krátko po 09:00 oznámil vodič auta Kia, že mu pri meste Šaštín-Stráže v okrese Senica spadol z neznámeho kamiónu na čelné sklo kus ľadu. Náraz bol taký silný, že sklo prerazil. Pri udalosti sa zranila žena, ktorá sedela na mieste spolujazdca. Podobná nehoda sa stala dnes v skorých ranných hodinách aj na trnavskom obchvate. Kus ľadu odletel z nákladného auta, pričom dopadol na čelné sklo protiidúceho VW Sharan a skončil v jeho interiéri. V tomto prípade sa našťastie nikto nezranil a „odnieslo“ si to iba samotné auto, na ktorom vznikla škoda približne 1000 eur.

„Dôrazne upozorňujeme všetkých vodičov, že sú v zmysle zákona povinní odstrániť si pred jazdou z vozidla, ale aj z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. V prípade, ak dôjde k poškodeniu auta v dôsledku uvoľneného ľadu, môžu policajti uložiť vinníkovi na mieste blokovú pokutu až do 50 eur. Ak dôjde k závažnejším následkom, pokuta sa môže vyšplhať až na 650 eur. Pri zranení osôb môže byť skutok kvalifikovaný ako neúmyselný trestný čin,“ upozorňuje trnavská krajská polícia.

Jedna na červenú zastavila, druhá nie. V Košiciach sa zrazili električky: osem zranených
Video
Pri pondelkovej zrážke dvoch električiek v košickej mestskej časti Západ utrpelo zranenia nateraz nezisteného rozsahu osem ľudí. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, podľa ktorej si zranených prevzali do svojej starostlivosti posádky rýchlej zdravotnej služby. V čase nehody malo byť v električkách dokopy 40 osôb. „Podľa prvotných informácií z miesta dopravnej nehody sa vodička električky R7 pravdepodobne dostatočne nevenovala vedeniu električky a sledovaniu situácie v cestnej premávke a narazila do pred ňou idúcej električky, s ktorou jej vodič zastavil na červený signál svetelnej signalizačnej sústavy. Na miesto boli ihneď vyslané všetky záchranné zložky,“ spresnila. / Zdroj: ta3

Vodiči, ktorým z auta alebo návesu odletí ľad či sneh a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu iného vozidla, sú povinní zastaviť a zostať na mieste nehody, prípadne škodovej udalosti až do príchodu polície. Ak si túto povinnosť nesplnia, ich konanie môže byť podľa polície brané ako útek z dopravnej nehody, za čo môže hroziť v správnom konaní sankcia vo výške až do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1300 eur a zákaz činnosti až do 5 rokov.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #dopravná nehoda
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"