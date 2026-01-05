Kus ľadu z kamiónu zranil na Záhorí spolujazdkyňu v aute

Krátko po 09:00 oznámil vodič auta Kia, že mu pri meste Šaštín-Stráže v okrese Senica spadol z neznámeho kamiónu na čelné sklo kus ľadu. Náraz bol taký silný, že sklo prerazil. Pri udalosti sa zranila žena, ktorá sedela na mieste spolujazdca. Podobná nehoda sa stala dnes v skorých ranných hodinách aj na trnavskom obchvate. Kus ľadu odletel z nákladného auta, pričom dopadol na čelné sklo protiidúceho VW Sharan a skončil v jeho interiéri. V tomto prípade sa našťastie nikto nezranil a „odnieslo“ si to iba samotné auto, na ktorom vznikla škoda približne 1000 eur.
„Dôrazne upozorňujeme všetkých vodičov, že sú v zmysle zákona povinní odstrániť si pred jazdou z vozidla, ale aj z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. V prípade, ak dôjde k poškodeniu auta v dôsledku uvoľneného ľadu, môžu policajti uložiť vinníkovi na mieste blokovú pokutu až do 50 eur. Ak dôjde k závažnejším následkom, pokuta sa môže vyšplhať až na 650 eur. Pri zranení osôb môže byť skutok kvalifikovaný ako neúmyselný trestný čin,“ upozorňuje trnavská krajská polícia.
Vodiči, ktorým z auta alebo návesu odletí ľad či sneh a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu iného vozidla, sú povinní zastaviť a zostať na mieste nehody, prípadne škodovej udalosti až do príchodu polície. Ak si túto povinnosť nesplnia, ich konanie môže byť podľa polície brané ako útek z dopravnej nehody, za čo môže hroziť v správnom konaní sankcia vo výške až do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1300 eur a zákaz činnosti až do 5 rokov.