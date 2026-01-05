Pravda Správy Domáce Taraba plánuje pri Málinci vyvlastňovanie za 60 miliónov eur, tvrdia Demokrati

Strana Demokrati vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do hromadnej pripomienky proti vládnemu zámeru vyhlásiť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec - Látky za významnú investíciu. Projekt za viac ako dve miliardy eur presadzuje minister životného prostredia Tomáš Taraba podľa tvrdenia Demokratov bez serióznych odborných podkladov, bez štúdie uskutočniteľnosti a v priamom rozpore so záujmami miestnych obyvateľov.

05.01.2026 14:06
Podľa podpredsedu Demokratov Michala Kiču sa výstavba dotkne najmenej 44 nehnuteľností a stoviek pozemkov. „Potreba prečerpávačky za dve miliardy eur je v oficiálnych materiáloch odôvodnená mimoriadne slabo. Chýba štúdia uskutočniteľnosti, či sa projekt oplatí, nepoznáme dopady na pitnú vodu pre 60 000 ľudí, prírodu ani na život ľudí v regióne. O energetike nehovoriac. Jediný, kto tento projekt potrebuje, je Maďarsko,“ uviedol bývalý štátny tajomník envirorezortu a podpredseda Demokratov Michal Kiča. Zjavnou lžou je podľa neho tvrdenie, že prečerpávačka bude chrániť pred povodňami.

Demokrati zároveň upozorňujú, že ešte pred samotnou výstavbou chce ministerstvo minúť približne 60 miliónov eur na prípravné práce. Peniaze majú ísť na vyvlastňovanie, predkupné práva a ďalšie papierovanie. „Pri tejto vláde by bolo krajne naivné veriť, že desiatky miliónov eur budú rozdeľované transparentne, bez politických kšeftov a bez zvýhodňovania spriaznených ľudí,“ povedal podpredseda strany Demokrati Juraj Šeliga.

Podľa Michala Kiču stačí 500 podpisov pod hromadnou pripomienkou a ministerstvo sa bude musieť zásadnými výhradami oficiálne zaoberať.

