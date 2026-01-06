Pellegrini si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity. Národ by nemal podliehať frustrácii

Slovensko podľa Pellegriniho stále patrí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta, je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj združujúcej najvyspelejšie štáty. SR sa takisto môže oprieť o členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. „Rozumiem sklamaniu ľudí, že mnohé veci nejdú rýchlejšie a efektívnejšie, sám to neraz kritizujem, len by nám to nemalo brániť oceniť aj to pozitívne,“ poznamenal prezident.
Zároveň verí, že sa nebude prehlbovať nenávisť v slovenskej spoločnosti, že politici nájdu aj iné spôsoby šírenia svojich posolstiev ako cez negatívne emócie a že sa ľudia aj firmy vyrovnajú s konsolidáciou verejných financií. V zahraničnej politike by tento rok malo byť najvyššou prioritou dosiahnutie mieru na Ukrajine, skonštatoval Pellegrini.