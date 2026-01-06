Šutaj Eštok: Ak Kotlár nevie doručiť výsledky, treba nového splnomocnenca

„Musí si aj pán Kotlár uvedomiť, že jeho úloha je najmä prešetrenie pandémie z hľadiska toho manažovania, prečo sa tu stalo to, že na Slovensku zomrelo zbytočne 20-tisíc ľudí, keď sa mohla manažovať pandémia ako v Dánsku, aby nezomrelo toľko. Čiže toto je úloha, ktorú pán Kotlár má,“ uviedol Šutaj Eštok.
Ako minister doplnil, na otvorený spor so splnomocnencom vlády aktuálne nevidí dôvod. „Práve naopak, vidím dôvod a zmysluplnosť v tejto agende. Len ju už musí doručiť konečne. To my ako Hlas od neho plne očakávame, aby sa sústredil na tú manažérsku časť pandémie, nie na tú medicínsku," vyhlásil minister pre TASR.