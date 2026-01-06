Pravda Správy Domáce Šutaj Eštok: Ak Kotlár nevie doručiť výsledky, treba nového splnomocnenca

Ak splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie covidu Peter Kotlár nevie doručiť výsledky v súvislosti s jeho poverením, možno treba na jeho miesto vymenovať nového vládneho splnomocnenca. Predseda vlády Robert Fico (Smer) by mal tlačiť aj na Kotlára, polícia si svoju prácu robí. Pre TASR to v rozhovore uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

Splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie Peter Kotlár (SNS)
„Musí si aj pán Kotlár uvedomiť, že jeho úloha je najmä prešetrenie pandémie z hľadiska toho manažovania, prečo sa tu stalo to, že na Slovensku zomrelo zbytočne 20-tisíc ľudí, keď sa mohla manažovať pandémia ako v Dánsku, aby nezomrelo toľko. Čiže toto je úloha, ktorú pán Kotlár má,“ uviedol Šutaj Eštok.

Ako minister doplnil, na otvorený spor so splnomocnencom vlády aktuálne nevidí dôvod. „Práve naopak, vidím dôvod a zmysluplnosť v tejto agende. Len ju už musí doručiť konečne. To my ako Hlas od neho plne očakávame, aby sa sústredil na tú manažérsku časť pandémie, nie na tú medicínsku,“ vyhlásil minister pre TASR.

