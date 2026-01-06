Zvážte cestu autom. Polícia na východe varuje vodičov pred zlým počasím, najhoršia situácia je na Zemplíne

„Ak je vaša cesta neodkladná, zvýšte opatrnosť, prispôsobte rýchlosť stavu vozovky a znížte rýchlosť jazdy,“ uvádza polícia s tým, že v Košickom kraji na mnohých miestach sneží a fúka silný nárazový vietor. Pripomína, že to znižuje viditeľnosť a na cestách sa miestami tvoria snehové jazyky.
Hasiči zatiaľ neevidujú nárast výjazdov v súvislosti so snehovou situáciou v rámci Košického kraja. Pre TASR to v utorok večer uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
Na celom východnom Slovensku platia od utorkového večera výstrahy, a to pred vetrom, snehovými jazykmi a závejmi či snežením. Výstrahu druhého stupňa pred snehovými závejmi vydal Slovenský hydrometeorologický ústav pre Košice, okresy Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.
Viacero zasnežených úsekov, Kremnické Bane uzavreli
Slovenská správa ciest (SSC) eviduje viacero diaľničných úsekov aj úsekov rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej aj tretej triedy so zasneženými cestami. Horský priechod Kremnické Bane pre počasie úplne uzavreli. V okrese Trebišov je okrem toho vyhlásený 1. situačný stupeň. SSC o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
„Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo, Podspády, Huty, Oravská Lesná, Štós, Cukmantel, Zbojská, Chorepa, Čertovica, Besník a Pezinská Baba, ktoré majú vozovku pokrytú vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre. Na HP Donovaly a Vrchslatina sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh hrubý jeden až dva centimetre,“ uviedla SSC.
Cestári tiež informovali, že HP Šturec a Donovaly ako aj cesta II/531 v úseku Muráň – Červená skala sú uzatvorené pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. HP Príslop je neprejazdný pre autá dlhšie ako 12 metrov.
Upozornili aj na zníženú dohľadnosť na 100 metrov z dôvodu hustého sneženia na diaľnici D1 v úseku Poprad – Štrba a na rýchlostnej ceste R2 medzi Detvou a Lovinobaňou.
Všetky diaľničné úseku sú zjazdné, no zasnežený je úsek D1 Važec – Jánovce aj obchvat Hornej Štuby na rýchlostnej ceste R3. „Miestami kašovitý sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na R1 Veľké Zálužie – Nitra-Západ, na R1A v Nitre, na R2 Detva – Tomášovce a na R3 Nižná – Trstená sever,“ dodala SSC.
Cestári okrem toho evidujú najmä na južnom a strednom Slovensku cesty prvej, druhej a tretej triedy pokryté snehom. „Na ceste II/584 Bystrá – Srdiečko sa na vozovke nachádza štyri až päť centimetrov utlačeného snehu,“ varovali.
