„Ide o formálne zavŕšenie procesu opatrení kontinuálne prijímaných za účelom zabezpečenia účinného a efektívneho výkonu pôsobnosti prokuratúry v trestných veciach korupcie a plnenia úloh prokuratúry vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov,“ uviedol Žilinka.Čítajte viac Žilinka sa v prípade trestnej novely obráti na Ústavný súd SR
Žilinka ohlásil zmeny: Na prokuratúrach vznikla špecializácia na korupciu
Na krajských prokuratúrach a odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.