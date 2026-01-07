Pravda Správy Domáce Kočnera museli v leopoldovskej väznici ratovať záchranári, hrozilo mu udusenie

Odsúdený podnikateľ Marian Kočner mal v utorok ráno vážne zdravotné komplikácie, ktoré si vyžiadali okamžitý zásah rýchlej lekárskej pomoci priamo v areáli ústavu. Informoval o tom portál Aktuality.sk.

07.01.2026 10:31
Marián Kočner Foto: ,
Marián Kočner odchádza z hlavného pojednávania s Ladislavom B. a ďalšími tromi spoluobžalovanými v daňovej kauze súvisiacej s bytovým komplexom Bonaparte pred senátom Mestského súdu Bratislava I v stredu 31. júla 2024.
Kočnera museli zdravotníci zachraňovať v utorok krátko po 6.30 h priamo v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Pre portál Nový Čas túto informáciu potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. „Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. 62-ročný pacient s alergickou reakciou bol ošetrený na adrese,“ informovala hovorkyňa.

Zdroj z prostredia väznice podľa medializovaných informácií opísal, že situácia bola kritická. Kočnerov stav bol vážny a okamžite museli volať záchranku. Kočner mal zjesť potravinu, na ktorú má intoleranciu. To u neho vyvolalo prudkú reakciu s opuchom dýchacích ciest. Zdroj z väznice uviedol, že keby záchranka prišla neskôr, mohlo to s Kočnerom dopadnúť oveľa horšie. Jeho prevoz do nemocnice napokon nebol nutný.

Portál Aktuality.sk pripomenul, že o zdravotnom stave či stravovaní Kočnera sa už dávnejšie hovorilo. Objavili sa informácie napríklad o tom, že má mať iný jedálniček než ostatní odsúdení. Vynárali sa tak informácie, že by mohol mať Kočner vo väzení isté privilegiá. Kočnerov obhajca Marek Para však vysvetlil, že nejde o privilégiá, ale o zdravotnú nevyhnutnosť, keďže má viaceré potravinové intolerancie.

