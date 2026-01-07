Hnutie Slovensko by nebolo podľa Gröhlinga stabilným partnerom vo vládnej koalícii

Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR. „Neviem si predstaviť spoluprácu v rámci budúceho vládnutia s Hnutím Slovensko. Ak rozhodnú voliči nejako inak, potom sa s tým budeme musieť ‚vysporiadať'. Hnutie Slovensko vnímam len čisto ako opozičný subjekt, ktorý vie len kritizovať, ale nie je to stabilný partner na vládnutie,“ skonštatoval.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič nie je podľa Gröhlinga žiadnou zmenou oproti predsedovi koaličného Smeru a súčasnému premiérovi Robertovi Ficovi. „Vždy, keď prišli zásadné situácie, tak jednotliví poslanci z Hnutia Slovensko sa postavili na stranu Fica. Igor Matovič a Robert Fico bez seba jednoducho nedokážu žiť,“ doplnil.
Za partnerov SaS v prípadnej budúcej vláde označil PS a KDH. „Toto by mal byť základ budúcej vlády,“ poznamenal. Mieni, že trojica strán by sa ešte pred voľbami mala zhodnúť na riešeniach ekonomickej situácie v SR. „My presadzujeme vyššie platy pre ľudí, čo ide ruka v ruke s návrhmi na nižšie dane, rovnú daň na úrovni 19 percent, zjednodušenie dane z pridanej hodnoty na dve sadzby či nižšie daňovo-odvodové zaťaženie. V tomto možno narazíme s niektorými partnermi,“ povedal.
Hovoril však o potrebe nájsť zhodu. Myslí si preto, že niektoré kultúrno-etické témy by sa nateraz nemali otvárať. „Ja netvrdím, že si to majú vyčiarknuť zo svojich programov, ale v prvom rade by sme mali prezentovať, ako dokážeme reštartovať Slovensko, pretože ľudia si zaslúžia mať viac peňazí v peňaženkách,“ uzavrel.Čítajte viac Reštart SaS? Nové tváre, stabilné percentá. Politológ: Strane by mohol uškodiť Sulíkov projekt