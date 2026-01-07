Pravda Správy Domáce Fico ide rekonštruovať fasádu vládneho hotela Bôrik. Vyčlenil skoro päť miliónov eur

Fico ide rekonštruovať fasádu vládneho hotela Bôrik. Vyčlenil skoro päť miliónov eur

Úrad vlády hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie fasády a výmeny výplňových konštrukcií Hotela Bôrik. Oznámenie o verejnom obstarávaní týkajúceho sa účelového zariadenia vlády zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

07.01.2026 11:19
Hotel Bôrik Foto: ,
Hotel Bôrik
debata (1)

„Predmetom zákazky je rekonštrukcia fasády a zateplenie Hotela Bôrik za účelom zlepšenia technického stavu objektu a zlepšenia tepelno-izolačných vlastností fasády a výplňových konštrukcií,“ uviedol obstarávateľ v opise zákazky. Predbežná hodnota investície je 4 600 584 eur bez DPH.

Budova Úradu vlády Čítajte viac Novú budovu Úradu vlády SR zrekonštruujú za viac ako tri milióny eur

Hodnotiacim kritériom je cena, pričom sa uplatní tzv. super reverzná verejná súťaž, pri ktorej obstarávateľ najprv zostaví poradie uchádzačov na základe hodnotiaceho kritéria a následne vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 9. februára.

Fico ukázal svoj pracovný deň, aj stretnutie s Bödörom
Video
Čo robím, keď nezasadá vláda? Toto. Premiér Robert Fico vo videu predstavil svoj bežný deň v práci. Viac... / Zdroj: FB Roberta Fica
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bôrik #Úrad vlády
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"