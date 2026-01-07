Fico ide rekonštruovať fasádu vládneho hotela Bôrik. Vyčlenil skoro päť miliónov eur

„Predmetom zákazky je rekonštrukcia fasády a zateplenie Hotela Bôrik za účelom zlepšenia technického stavu objektu a zlepšenia tepelno-izolačných vlastností fasády a výplňových konštrukcií,“ uviedol obstarávateľ v opise zákazky. Predbežná hodnota investície je 4 600 584 eur bez DPH.Čítajte viac Novú budovu Úradu vlády SR zrekonštruujú za viac ako tri milióny eur
Hodnotiacim kritériom je cena, pričom sa uplatní tzv. super reverzná verejná súťaž, pri ktorej obstarávateľ najprv zostaví poradie uchádzačov na základe hodnotiaceho kritéria a následne vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 9. februára.