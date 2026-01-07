V kauze 'platinové sitká' opätovne odznela obžaloba, prvýkrát sa čítala v máji 2014

Následne bývalý Okresný súd Bratislava I v januári 2018 uznal za vinného znalca z oblasti strojárstva Ondreja Balogu. Podľa verdiktu súdu si vo väzení mal odsedieť 10 rokov za trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a prečin nepravdivého znaleckého posudku. Bývalého vedúceho služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv Juraja Letricha spod obžaloby súd oslobodili. Baloga podal voči verdiktu na mieste odvolanie, rovnako aj prokurátor proti oslobodeniu Letricha. Tretieho obžalovaného Jána Korýtka súd vtedy vyčlenil na samostatné konanie. Odvolací Krajský súd v Bratislave však následne v októbri 2019 verdikt zrušil a vrátil prvostupňovému súdu na opätovné prejednanie a rozhodnutie. Keďže trojica obžalovaných nesúhlasila so zmenou zákonného sudcu, dokazovanie vo veci bude vykonané odznovu.
Na dnešné pojednávanie sa osobne dostavili obžalovaní Letrich a Korýtko, pričom tretí obžalovaný Baloga dal súhlas na konanie v neprítomnosti. Podľa obhajcu Korýtka Petra Filipa by však mali byť osobne vypočutí všetci obžalovaní. „Jedná sa o kauzu, ktorá je napriek odstupu času významná, s politickým pozadím,“ skonštatoval. Tiež poukázal na to, že v senáte sa okrem jeho predsedu zmenil aj jeden z prísediacich, k čomu sa neprítomný Baloga nemohol vyjadriť. Podľa Filipa by zároveň v obnovenom procese mali byť nanovo vypočutí všetci ostatní svedkovia z prostredia Správy štátnych hmotných rezerv. Súd preto aj na návrh prokurátorky pojednávanie odročil na 29. apríla.Čítajte viac Kočnera museli v leopoldovskej väznici ratovať záchranári, hrozilo mu udusenie
Podľa odôvodnenia odsudzujúceho rozsudku z roku 2018 sa znalec Baloga dopustil trestného činu, prostredníctvom ktorého bola štátu spôsobená škoda veľkého rozsahu. Vtedajší predseda senátu sa odvolal na stanovisko Ústavu súdneho inžinierstva, ktorý posudzoval konanie znalca. „Porušil všetky povinnosti znalca, ktoré sa porušiť dali,“ uviedol. Bez nepravdivého posudku, ktorý hodnotu sít podhodnotil, by podľa súdu nebolo možné spáchať trestný čin v súvislosti s predajom sít. Naopak, Letrich podľa súdu nemal z titulu svojej funkcie v kompetencii predaj sít. Tiež poukázal na to, že v prípade nebol pôvodne obvinený a orgány činné v trestnom konaní mu obvinenie vzniesli až po silnej medializácii prípadu. „Nepochybne sa trestný čin stal, majú ho však na svedomí iné osoby,“ uviedol v roku 2018 predseda senátu s tým, že súd môže rozhodovať len o tých osobách, ktoré sú uvedené v obžalobe.
Podľa obžaloby v prípade predaja platinových sitiek obžalovaní nenakladali s majetkom štátu s maximálnou hospodárnosťou. Namiesto toho účelovo pribrali do konania znalca z odboru strojárstvo. Ten podľa výsledkov policajného vyšetrovania stanovil všeobecnú hodnotu platinových sitiek na 81 720 eur. K nízkej hodnote dospel tak, že sa v znaleckom posudku z 29. marca 2011 nezaoberal tým, že sitká sú z drahých kovov, a to s obsahom 90 až 95 percent platiny a päť až 10 percent ródia. Pri elektronickej aukcii z júla 2011 tak boli podhodnotené. Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv uzavrela potom kúpnu zmluvu s bratislavskou spoločnosťou v hodnote 667 656 eur. Reálna hodnota platinových sitiek však podľa polície na trhu predstavovala najmenej 2 895 490 eur.Čítajte viac Súdny znalec si za kauzu platinové sitá odsedí 10 rokov
Na predaj platinových sitiek upozornila televízia Markíza. Sitká, ktoré Správa štátnych hmotných rezerv ponúkala v elektronickej aukcii v júli 2011, obsahovali 92 percent platiny a osem percent ródia. Cena za gram zliatiny tak bola 38,50 eura, štát však za gram zliatiny dostal 10,60 eura, čo je asi štvrtina z trhovej ceny.