Východné Slovensko ochromilo sneženie, vlaky v okolí Košíc meškajú aj sto minút

Príčinou vzniknutej situácie sú podľa ZSSK technické obmedzenia na železničnej infraštruktúre v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). „V dôsledku nepriaznivého počasia má správca infraštruktúry v stanici Košice obmedzenú možnosť prestavovania výhybiek, čo výrazne vplýva na plynulosť železničnej dopravy,“ doplnil hovorca. Obnovenie plynulej dopravy je podmienené zlepšením poveternostných podmienok a plnou funkčnosťou železničnej infraštruktúry v košickom uzle.
ŽSR spresnili, že v súvislosti so snehovými podmienkami došlo v stanici Košice k zasneženiu výhybiek. „Takéto situácie sú v zimnom období, najmä v mesiaci január, bežné a zodpovedajú štandardným prevádzkovým okolnostiam. Zamestnanci postupujú v súlade s platnými predpismi a zabezpečujú priebežné čistenie výhybiek," dodali z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.