Pravda Správy Domáce Opitý zrazil laň. Aktivisti vyzývajú Šmilňáka, aby skončil aj ako mestský poslanec

Opitý zrazil laň. Aktivisti vyzývajú Šmilňáka, aby skončil aj ako mestský poslanec

Občianski aktivisti z Bardejova vyzývajú Martina Šmilňáka, aby sa vzdal aj mandátu mestského poslanca v Bardejove.

07.01.2026 12:32
Šmilňák Foto: ,
Poslanec parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie Martin Šmilňák počas slávnostného odovzdávania osvedčení poslancom Národnej rady SR v historickej budove parlamentu. Bratislava, 9. október 2023.
debata

Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) už oznámil, že sa vzdá mandátu poslanca Národnej rady SR. Vyvodil tak politickú zodpovednosť za jazdu pod vplyvom alkoholu, pri ktorej zrazil laň. Občianski aktivisti tento krok podľa svojich slov oceňujú a vážia si, že sa k danej situácii postavil čelom – či už išlo o jeho vlastné slobodné rozhodnutie, alebo o odporúčanie strany KDH.

Vodička bola opitá na mol. To, čo stvárala na ceste, sa len tak bežne nevidí
Video
Zdroj: Policie ČR

„Vážený pán poslanec, hoci si vážime Vaše rozhodnutie z úvodu tohto týždňa, v rámci skutočného vyvodenia politickej zodpovednosti naďalej trváme na tom, aby ste sa vzdali aj mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Mestské zastupiteľstvo nemá slúžiť ako „zadné dvierka“ a má rovnakú relevanciu ako Národná rada. Podobne ako do funkcie poslanca Národnej rady SR, aj do funkcie poslanca MsZ v Bardejove Vás zvolili ľudia,“ adresovali občianski aktivisti Šmilňákovi. Podľa ich slov je logické, že ak vyvodil politickú zodpovednosť na národnej úrovni vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky, mali by ju na komunálnej úrovni vyvodiť aj vo vzťahu k Bardejovčanom. „Ak si ponecháte mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove, môže to v ľuďoch žijúcich v tomto meste, ako aj vo Vašich poslaneckých kolegoch evokovať, že pohŕdate spomínanou inštitúciou a znižujete jej dôležitosť,“ uviedli aktivisti.

SR voľbyNRSR23 NRSR ustanovujúca schôdza BAX Čítajte viac Šoféroval opitý, nabúral. Poslanec Šmilňák sa vzdá mandátu

Poslanec KDH Martin Šmilňák vo videu zverejnenom na sociálnej sieti 5. januára uviedol, že žijeme v krajine, kde si ľudia zvykli, že politici sú nedotknuteľní a za svoje prešľapy nenesú zodpovednosť. „To nie je dobré a v KDΗ to chceme robiť inak. Urobil som prešľap a zaplatím za to. Mnohí politici by možno tento krok neurobili, my ale chceme priniesť inú politickú kultúru,“ odôvodnil. Dodal však, že z verejného života neodchádza. „Neostanem ticho, keď vláda alebo politici budú konať vo svoj vlastný prospech a proti prospechu ľudí. Chcem ďalej prinášať svoje vlastné riešenia v oblasti školstva, vzdelávania, budúcnosti našich detí a lepšieho života na Slovensku,“ dodal poslanec, ktorému polícia po zrážke jeho vozidla s jelenicou pri obci Sveržov (okres Bardejov) v nedeľu 28. decembra namerala v dychu alkohol.

Desivá nehoda: Opitý vodič nabúral do auta, v ktorom sa viezla žena a jej dieťa
Video
Opitý vodič osobného vozidla narazil vo Vozokanoch do pred ním idúceho auta, stromu i plota rodinného domu. Za volant si sadol napriek tomu, že má do mája 2029 uložený zákaz šoférovania. / Zdroj: FB/Polícia SR

KDH rozhodnutie svojho poslanca Šmilňáka rešpektuje. „Toto jeho rozhodnutie považujeme za nastavenie novej politickej kultúry na Slovensku. Kresťanskodemokratické hnutie a jeho zástupcovia sú nositeľmi hodnôt v každej situácii a neutekajú pred zodpovednosťou. KDH vyjadruje Martinovi Šmilňákovi vďaku za doterajšiu odvedenú prácu pre hnutie, pre občanov Slovenska, našich aj jeho voličov, pre dobro našej krajiny," uviedlo v stanovisku opozičné hnutie.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bardejov #Martin Šmilňák
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"