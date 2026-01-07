Štát priznal, že nemá žiadne stacionárne radary. Zoznamy kolujúce po internete sú falošné, upozorňuje rezort

„Vzhľadom na skutočnosť, že už viac ako rok prebieha kontrola procesu verejného obstarávania z roku 2024 na automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky Úradom pre verejné obstarávanie, rezort vnútra v súčasnosti analyzuje iné možnosti financovania a nákupu stacionárnych radarov či už zo štátneho rozpočtu alebo zdrojov EÚ,“ uviedol hovorca.
Podľa Neumanna zároveň platí, že rezortu vnútra i Policajný zbor budú o presných miestach budúceho osadenia radarov verejnosť vopred a včas informovať. „Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že vybavené by mali byť nimi predovšetkým lokality, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nehodové alebo rizikové,“ uzavrel.Čítajte viac Veľká zmena uviazla na úradoch: Stovky radarov pri cestách nebudú, ich nákup je v nedohľadne