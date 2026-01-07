Drzosť alebo vynaliezavosť? Lyžiari v Jasnej skúšajú triky s opustenou výstrojou pred turniketmi

Sociálnymi sieťami koluje fotografia z nástupnej stanice Lúčky – Vyhliadka v Jasnej, ktorá zachytáva desiatky párov lyží a palíc zoradených pred turniketmi. Ich majitelia sú však v nedohľadne. Touto cestou si lyžiari rezervujú miesta v rade ešte pred ranným spustením lanovky, aby sa vyhli čakaniu.
Tento spôsob rezervácie miesta vyvolal vlnu nesúhlasných komentárov. Diskutujúci pod fotografiou nešetrili rozhorčením a správanie označili za prejav ľudskej obmedzenosti a hlúposti. Mnohí navrhujú radikálne riešenia, aké poznáme z letných dovoleniek. Podobne rázne už v minulosti začala konať chorvátska obec Gradac, ale aj španielske letoviská v oblasti Alicante či na Sardínii, kde zamestnanci opustené uteráky z pláží nekompromisne zbierajú a majiteľom dokonca udeľujú pokuty. Lyže bez majiteľov by podľa diskutujúcich mali skončiť podobne – jednoducho ich zhrnúť na stranu alebo z radu vyhodiť.
Objavujú sa však aj názory, že stačí opustenú výstroj jednoducho poobchádzať a postaviť sa priamo k turniketu. Či prevádzkovatelia lanoviek začnú opustené lyže nekompromisne odpratávať, aby sa ranné rady opäť zaplnili ľuďmi a nie iba výstrojom, nateraz zostáva otázne. Isté je len to, že ranný „boj o prvé lano“ dostal v našom najväčšom stredisku novú, kontroverznú podobu.Čítajte aj Záchranári v pohotovosti: Chlapec vypadol z lanovky, ratoval ho vrtuľník