Extrémista Bombic ostáva za mrežami, Najvyšší súd potvrdil väzbu aj prijatie obžaloby

Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.
„Prokurátorovi Generálnej prokuratúry SR, ako strane v trestnom súdnom konaní, boli doručené rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 18. decembra 2025, ktorými Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obžalovaného Daniela Bombica podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR, zamietol sťažnosť obžalovaného Daniela Bombica podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu,“ potvrdila Tökölyová.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal na začiatku júla minulého roka obžalobu na Bombica pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch, najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.
Daniela Bombica, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.