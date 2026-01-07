Pravda Správy Domáce Extrémista Bombic ostáva za mrežami, Najvyšší súd potvrdil väzbu aj prijatie obžaloby

Extrémista Bombic ostáva za mrežami, Najvyšší súd potvrdil väzbu aj prijatie obžaloby

Najvyšší súd SR zamietol 18. decembra 2025 sťažnosť Daniela Bombica, obžalovaného z extrémistickej trestnej činnosti, proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Takisto zamietol jeho sťažnosť proti uzneseniu ŠTS o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu.

07.01.2026 16:42
Bombic, Dany Kollár, Foto: ,
Daniel Bombic, obvinený z extrémistickej trestnej činnosti, počas pojednávania na Najvyššom súde SR v Bratislave 29. apríla 2025.
Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.

„Prokurátorovi Generálnej prokuratúry SR, ako strane v trestnom súdnom konaní, boli doručené rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 18. decembra 2025, ktorými Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obžalovaného Daniela Bombica podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby prokurátora Generálnej prokuratúry SR, zamietol sťažnosť obžalovaného Daniela Bombica podanú proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu o zamietnutí žiadosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu,“ potvrdila Tökölyová.

Fico a Žilinka mali v parlamente ostrú výmenu názorov o Bombicovi
Video
Premiér Robert Fico a generálny prokurátor Maroš Žilinka mali v parlamente ostrú výmenu názorov k Bombicovi (Dannymu Kollárovi). / Zdroj: FB

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal na začiatku júla minulého roka obžalobu na Bombica pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch, najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.

Daniela Bombica, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára 2025 eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd SR ho koncom apríla minulého roka vzal do väzby z dôvodu obavy z pokračovania v trestnej činnosti.

