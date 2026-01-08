Pravda Správy Domáce PS bude mať koncom marca snem, Šimečka chce obhájiť post šéfa hnutia

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) čaká po dvoch rokoch koncom marca snem, na ktorom si zvolí nové predsedníctvo, podpredsedov a podpredsedníčky aj predsedu. Súčasný líder PS Michal Šimečka plánuje obhajovať svoj mandát. Uviedol to v rozhovore pre TASR. Zatiaľ nevie o tom, že by chcel na čelo hnutia kandidovať aj niekto iný.

„Každé dva roky má Progresívne Slovensko snem, na ktorom si volí komplet nové vedenie. Teraz bude snem koncom marca 2026 pravdepodobne v Trenčíne alebo niekde v okolí,“ povedal Šimečka pre TASR s tým, že chce znovu kandidovať na predsedu hnutia. „Technicky je to tak, že každý člen alebo členka má možnosť kandidovať, ak spĺňa určené podmienky. A ak sa tak niekto rozhodne, teším sa na férovú otvorenú súťaž,“ dodal.

Šimečka vedie PS od roku 2022, opätovne ho zvolili za predsedu v máji 2024. Pred Šimečkom viedla PS od roku 2020 Irena Bihariová, predtým Michal Truban a Ivan Štefunko. Predsedníctvo podľa informácií na webe PS tvorí aktuálne predseda a 19 členov. Podpredsedami hnutia sú Zora Jaurová, Štefunko, Truban, Tomáš Valášek a Simona Petrík.

Šimečka o aktuálnych otázkach aj situácii v parlamente
