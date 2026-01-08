Pravda Správy Domáce Český premiér Babiš, rodák z Bratislavy, zavítal na prvú oficiálnu návštevu Slovenska. Prijal ho Fico, stretne sa aj s Pellegrinim a Rašim

Slovensko-české vzťahy dnes otvárajú novú kapitolu. Oficiálna návšteva českého premiéra Andreja Babiša sa začala dopoludnia na nádvorí Úradu vlády SR slávnostným ceremoniálom s vojenskými poctami. Babiša privítal jeho slovenský náprotivok Robert Fico a obaja politici spoločne prešli po červenom koberci okolo nastúpenej jednotky čestnej stráže.

08.01.2026 10:15 , aktualizované: 10:48
debata (10)

Český premiér, ktorý je rodákom z Bratislavy, si pre svoju prvú zahraničnú cestu po decembrovom vymenovaní do funkcie zvolil symbolicky Slovensko. Potvrdil tak dlhoročnú tradíciu, podľa ktorej prvé kroky vrcholných politikov oboch štátov vedú do druhej krajiny bývalého Československa. Po rokovaní s Ficom má v programe aj stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom parlamentu Richardom Rašim.

Slovenskí ústavní činitelia už skôr ocenili výsledky českých parlamentných volieb, v ktorých zvíťazilo Babišovo hnutie ANO a následne zložilo kabinet so stranami SPD a Motoristi. Hlavným cieľom dnešných rozhovorov je oživenie nadštandardnej spolupráce.

Medzivládne konzultácie s Bratislavou predvlani prerušil kabinet Petra Fialu, čo odôvodnil rozdielnymi pohľadmi na kľúčové zahraničnopolitické témy. Robert Fico však verí v skoré obnovenie spoločných zasadnutí vlád. Vzťahy medzi krajinami označil za „pôžičku vzájomnej dôvery“ a zdôraznil, že hoci sa politici menia, puto medzi národmi na oboch brehoch rieky Morava zostáva pevné.

