Krvavý incident vo Svätom Jure: Útok viacerých mužov skončil smrťou jedného z nich

„V čase okolo 20.11 h sme na čísle 158 prijali oznámenie o fyzickom útoku, ktorý sa odohral medzi viacerými mužmi. Po príchode hliadky bolo zistené, že sa na mieste nachádza jedna zranená osoba mužského pohlavia, ktorá aj napriek poskytnutej pomoci hliadkami zraneniam podľahla. Na osobnej slobode boli na mieste policajtmi obmedzení dvaja muži vo veku 31 a 53 rokov,“ objasnila Šimková.
Doplnila, že vyšetrovateľ krajskej kriminálky začal v rámci procesných úkonov trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala.Čítajte aj Kuchynskými nožmi zabila muža. Polícia obvinila 55-ročnú ženu